Свердловские власти, немецкие мебельщики и ГК "Кортрос" подписали соглашение на ИННОПРОМе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Фабрику по производству немецкой кухонной мебели могут построить в Свердловской области. Такую возможность предусматривает трехстороннее соглашение о намерениях, заключенное в среду на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 между правительством Свердловской области, германской фабрикой NOLTE и группой компаний "Кортрос". Соглашение подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель совета директоров германской компании NOLTE Экхард Вефинг и президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий.

Участники соглашения не уточнили сроки и финансовые параметры проекта. Представители NOLTE уточнили ТАСС, что компания на данном этапе "рассматривает возможность создания своей производственной линии в Свердловской области, где достаточно квалифицированных кадров и есть опыт реализации подобных проектов, а Екатеринбург рассматривается как удобный транспортный хаб, обеспечивающий выход в Азию".

"Соглашение касается инвестиционной деятельности NOLTE в России. Это крупный инвестор с достаточно динамично развивающимся бизнесом, который смотрит в направлении Восточной Европы, России и Азии. В соглашении речь идет об инвестпланах по строительству перспективного завода по производству, продаже и сбыту кухонь в Уральском регионе, интеграции производственных цепочек с другими поставщиками в регионах, а также господдержке инвестпроектов компании NOLTE", - рассказал ТАСС генеральный директор группы компаний "Кортрос" Станислав Киселев.

Он уточнил ТАСС, что это второе за день соглашение девелопера с германскими мебельщиками. Первое, двухстороннее, предусматривает оснащение кухонной мебелью новых домов екатеринбургского района "Академический" - крупнейшего в России и Европе проекта комплексного освоения территории, реализуемого ГК "Кортрос" на юго-западе Екатеринбурга. "Первое соглашение регулирует технические моменты большого трехстороннего соглашения. Оно связано с производственными планами, продуктовой линейкой, необходимыми оргмероприятиями по дальнейшему выходу на строительство завода. Наша задача-максимум в этом соглашении - чтобы немецкие партнеры разместили завод в Екатеринбурге", - рассказал ТАСС Киселев.

Как уточнил ТАСС генеральный директор АО "РСГ Академическое" Виктор Кривошеин, в рамках соглашения в 2019 году в 48 четырехкомнатных квартирах в двух домах нового квартала "Близкий" будут установлены комплекты кухонной мебели NOLTE с техникой, стоимость каждого комплекта - около 350 тыс. рублей. "В разработке еще 207 подобных решений, стоимость комплектов различается в зависимости от квартиры и от укомплектованности кухонной и бытовой техникой", - сказал он. По словам Станислава Киселева, подобный проект "Кортрос" и NOLTE уже реализовали в Москве, но с более высоким классом кухонной мебели.

О ГК "Кортрос"

Группа компаний "Кортрос" — правопреемник компании "Ренова-СтройГруп". "Кортрос" реализует восемь проектов в России, строит жилую и коммерческую недвижимость, инфраструктурные объекты во многих регионах страны, среди которых Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ярославская область, Челябинск, Пермь, Краснодар, Сочи. Общий объем текущего строительства составляет 800 тыс. кв. м на 1 июня 2019 года, по данным Единого реестра застройщиков.

О районе "Академический"

Район Академический - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 года - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Архитекторы проекта - бюро Valode & Pistre architectes. Строительство района будет осуществляться до 2025 года.

"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории (КОТ), включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество 2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

Застройщик – АО "РСГ "Академическое", проектная декларация на сайте.