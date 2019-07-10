Москва, 10 июля. Стартовал прием документов на премию "Экономическая книга года". Общественная премия "Экономическая книга года" была учреждена Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов в 2018 году с целью выявления лучших изданий по экономике и поощрения их авторов.

На соискание Премии выдвигаются как издания по экономике, написанные на русском языке, так и переводные издания, вышедшие в свет в печатном или электронном форматах и входящие в одну из следующих категорий: монографии, учебники и учебные пособия, издания научно-популярного характера.

Премия продолжает традиции Императорского ВЭО, которое уделяло большое внимание просветительской деятельности как инструменту "приведения экономики страны в надлежащее состояние".

Прием пакета документов на премию осуществляется с 10 июля по 25 октября 2019 года.

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Подробная информация на странице премии.