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Стартовал прием документов на премию "Экономическая книга года"

Заявки можно подать до 25 октября текущего года

Москва, 10 июля. Стартовал прием документов на премию "Экономическая книга года". Общественная премия "Экономическая книга года" была учреждена Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов в 2018 году с целью выявления лучших изданий по экономике и поощрения их авторов.

На соискание Премии выдвигаются как издания по экономике, написанные на русском языке, так и переводные издания, вышедшие в свет в печатном или электронном форматах и входящие в одну из следующих категорий: монографии, учебники и учебные пособия, издания научно-популярного характера.

Премия продолжает традиции Императорского ВЭО, которое уделяло большое внимание просветительской деятельности как инструменту "приведения экономики страны в надлежащее состояние".

Прием пакета документов на премию осуществляется с 10 июля по 25 октября 2019 года.

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Подробная информация на странице премии

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