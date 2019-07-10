Пушкинский музей и Яндекс.Дзен запускают специальный проект

Москва, 10 июля. ГМИИ им. А.С. Пушкина совместно с Яндекс.Дзеном (18+) запускают специальный проект на канале музея к выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное". На протяжении всей работы выставки музейные эксперты и приглашенные медийные персоны будут рассказывать о современном искусстве простым и понятным языком. Подписчики канала получат возможность прийти в музей в закрытый для посетителей день и услышать авторские экскурсии по выставке от известных актеров, музыкантов, дизайнеров, художников и журналистов.

Выставка собрания Fondation Louis Vuitton — это настоящая энциклопедия современного искусства. Экспозиция включает 65 произведений, среди которых живопись, скульптура, фотография, световые и видеоинсталляции. Зрители получат уникальную возможность увидеть в одном пространстве хрестоматийные работы самых известных современных художников: Энди Уорхола, Ива Кляйна, Герхарда Рихтера, Андреаса Гурски, Альберто Джакометти, Жана-Мишеля Баскии, Пьера Юига и других.

В рамках проекта на канале Пушкинского музея в Яндекс.Дзене будут выходить материалы, которые расскажут о художниках, скандальных объектах на выставке и разных аспектах современного искусства. Читатели получат ответы на самые популярные вопросы: почему именно этот художник стал известным, что означает его работа, при каких обстоятельствах она была создана, как оказалась в музее и т.д.

Один раз в неделю на канале будет выходить публикация от медийных экспертов. Ингеборга Дапкунайте, Леонид Парфенов, Дмитрий Гутов и другие известные персоны поделятся своими впечатлениями и расскажут о любимых произведениях из коллекции Fondation Louis Vuitton. Подписчики канала получат возможность попасть на закрытую экскурсию со звездным экспертом.

Кроме того, об искусстве будут писать его любители и знатоки, приглашенные Яндекс.Дзеном: редакция канала Психо Daily, актер Никита Кукушкин, журналист Алекс Дубас и другие.

Все материалы будут доступны только в Яндекс.Дзене.

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Выставка "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное"

Даты проведения: 19 июня – 29 сентября 2019 года.

Место проведения: Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, (ул. Волхонка, д. 14).

Возрастная категория 6+

Подробнее о выставке.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. Сегодня в его коллекции находится около 700 тыс. произведений разных эпох, от Древнего Египта и античной Греции до начала XXI века. Жемчужиной собрания является коллекция произведений французских импрессионистов и постимпрессионистов — одна из самых известных в мире.

Fondation Louis Vuitton, основанный по инициативе Бернара Арно, располагается в здании, построенном по проекту архитектора Фрэнка Гери в Булонском лесу в Париже. Цель Fondation Louis Vuitton заключается в поддержке художественного творчества во Франции и во всем мире, в представлении принадлежащих ему произведений максимально широкой аудитории. Фонд заказывает произведения художникам и организует разнообразные мероприятия, особое внимание уделяется музыке. Fondation Louis Vuitton был открыт 20 октября 2014 года президентом Франции Франсуа Олландом и Бернаром Арно – президентом группы компаний LVMH / Moët Hennessy Louis Vuitton и президентом Fondation Louis Vuitton. С тех пор Фонд является еще одним инструментом активного содействия культуре и искусству со стороны LVMH и Louis Vuitton. Fondation Louis Vuitton пополнил список достопримечательностей Парижа памятником архитектуры XXI века.

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Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина:

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