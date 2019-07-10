Прием работ на фотоконкурс "Планета Москва" завершится 21 июля

Москва, 10 июля. Прием работ и заявок на конкурс фотографий "Планета Москва" закончится 21 июля, затем жюри отберет финалистов и начнется голосование в соцсетях. Об этом сообщил сегодня руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

На сегодняшний день поступило уже около 2000 фотографий от 320 участников. Среди них есть фотоработы не только от жителей Москвы, но и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Кемеровской областей, Оренбурга и из ближнего зарубежья, добавил Левкин.

Седьмой год подряд департамент градостроительной политики города Москвы проводит конкурс городской фотографии "Планета Москва". Работы принимаются по пяти основным номинациям: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен", "Динамика мегаполиса", "Строители в лицах. Ветераны – строители".

Номинация "Народное голосование" (интернет-голосование в социальных сетях) будет проходить среди финалистов после отбора жюри, сообщил руководитель департамента градостроительной политики – председатель жюри конкурса Сергей Левкин.

"Помимо голосования на официальных страницах департамента, выбрать лучшую фотоработу можно будет и на портале "Активный гражданин" с 29 июля по 11 августа включительно, - отметил Сергей Левкин. - В 2019 году исполняется 25 лет Фонду ветеранов - строителей Москвы. Поэтому пользователям "Активного гражданина" мы предложим проголосовать за работы в новой, праздничной номинации, посвященной ветеранам-строителям. Авторы TOП-3 будут отмечены памятными призами на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в парке "Зарядье" 17 августа".

Сергей Левкин отметил, что неважно, насколько профессионально сделаны фотографии, главное, чтобы мы увидели в них гармонию и красоту города, жизнь горожан, движение, градостроительное развитие и перспективу.

"Мэр Сергей Собянин неоднократно говорил, что основная задача властей - сделать Москву самым комфортным для проживания и работы мегаполисом. В столице реализуется ряд масштабных проектов, которые призваны решить поставленную задачу: запущена Программа реновации жилья, ведется реорганизация промзон, реставрация памятников истории и культуры в центре города, строительство БКЛ, МЦД, ТПУ и другие проекты. Когда-нибудь фотографии участников фотоконкурса станут ценными свидетелями документальной хроники градостроительных перемен, которые сейчас происходят в Москве на наших глазах", - добавил Левкин.

Информационными партнерами конкурса в 2019 году стали информационные агентства ТАСС, РИАМО, АГН "Москва" и газета "Вечерняя Москва", а компания "Галс-Девелопмент" традиционно выступает партнером конкурса.

Руководитель департамента напомнил, что церемония награждения победителей конкурса "Планета Москва" состоится 17 августа в парке "Зарядье", одновременно откроется выставка работ финалистов. После окончания выставки работы будут экспонироваться в "Доме на Брестской" и в мэрии Москвы.

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На странице сайта департамента о конкурсе "Планета Москва" можно скачать заявку, которую вместе с работами нужно прислать на почту dgp.mos@yandex.ru.