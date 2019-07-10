Депутаты свердловского Заксобрания рассмотрят в июле два законопроекта о налоговых льготах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 30 июля рассмотрят два законопроекта о налоговых льготах, которые будут стимулировать привлечение инвестиций. Об этом сообщила ТАСС председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина в кулуарах второго дня саммита производства и индустриализации GMIS-2019 в среду.

"На 36-м заседании Заксобрания 30 июля будет рассмотрено два закона о налоговых льготах в развитие законодательства, стимулирующего привлечение инвестиций", - сказала Бабушкина.

По ее словам, в перечень направлений, по которым компании могут получить существенные налоговые преференции в рамках приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области, включены разработка программного обеспечения, деятельность в области информационных технологий, а также научные исследования и разработки.

Ранее в 2018 году при поддержке Законодательного Собрания было создано агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. "Сегодня оно не только является единой "точкой входа" для инвесторов, но и предлагает инфраструктурные и производственно-технологические условия для реализации проектов", - цитирует пресс-служба регионального Заксобрания Бабушкину.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 (18+) проходит в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Организатором выступает фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.