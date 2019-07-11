Москва, 11 июля. МТС обеспечит российские компании супербыстрыми вычислениями из облака. Провайдер рассчитывает на спрос среди крупных компаний, которые внедряют проекты на основе искусственного интеллекта и больших данных.

Решение предназначено для крупных заказчиков из сектора промышленности, финансов, ритейла, а также сферы научно-прикладных изысканий, где требуются большие вычислительные мощности. По данным компании, облачный сервис на базе суперкомпьютера более чем в 140 раз ускоряет вычисления в сравнении с обычными процессорами. Решение предоставляется собственным облачным провайдером #СloudMTS на базе дата-центров компании.

Компания рассчитывает привлечь к сервису широкий круг заказчиков. Например, предприятия аэрокосмической и автомобильной промышленности, нефтегазового сектора смогут в разы ускорить проведение сложных инженерных расчетов и трехмерное моделирование. В финтехе облачные супервычисления могут быть использованы для разработки решений по удаленной идентификации или оценке кредитных рисков. Розничные сети смогут быстрее анализировать поведение покупателей для более эффективного управления продажами.

По словам директора облачного провайдера #СloudMTS Олега Мотовилова, за счет облачной модели потребления затраты на реализацию высокоскоростных вычислений снижаются в несколько сотен раз по сравнению с покупкой и содержанием ИТ-оборудования. "С запуском нового сервиса мы открыли российским компаниям доступ к высокопроизводительным облачным вычислениям, что раньше было невозможным или требовало много времени и затрат. При более высокой производительности мы предлагаем решение, которое в три-четыре раза доступнее российских аналогов, а по сравнению с зарубежными – в пять и более раз", – добавляет Олег Мотовилов.

Провайдер позиционирует сервис GPU SuperComputer как один из самых доступных и быстрых на российском рынке высокопроизводительных вычислений. Решение создано на основе одного из наиболее мощных в мире графических процессоров NVIDIA DGX-1. Стоимость сервиса для решения задач крупного бизнеса варьируется от 29 000 рублей до 200 000 рублей в месяц – в зависимости от требуемой вычислительной мощности.

Согласно оценке iKS-Consulting, по итогам 2018 года российский рынок облачных услуг вырос на 25%, по сравнению с 2017 годом, и достиг 68,4 млрд рублей. Прогнозируется, что рынок будет ежегодно расти на 23%, превысив 155 млрд рублей в 2022 году. По собственным оценкам провайдера, в ближайшие три года доля облачных супервычислений в России увеличится до 10% в общем объеме продаж облачной инфраструктуры.