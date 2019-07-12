Кузбассразрезуголь обновил технологический парк автокраном грузоподъемностью 100 т

ТАСС, 12 июля. В филиал "Моховский угольный разрез" АО "УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса УГМК) поступил новый самоходный автокран LIEBHERR LTM 1100-5.2. Машина грузоподъемностью 100 т была представлена на XXVI Международной выставке технологий горных разработок "Уголь России и Майнинг" в Новокузнецке, сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"В рамках программы по технической модернизации компания не только обновляет парк основного горнотранспортного оборудования. Большое внимание уделяется и приобретению самой современной вспомогательной техники. В том числе и "выставочных" образцов ведущих машиностроительных компаний мира", - отмечает начальник энергомеханического департамента АО "УК "Кузбассразрезуголь" Игорь Кирилов.

Пятиосный мобильный кран LIEBHERR LTM 1100-5.2 - один из самых компактных в своем классе. Благодаря использованию системы работы в стесненных условиях Vario Base и независимому рулевому управлению всеми пятью мостами он гибок и экономичен в эксплуатации.

В отличие от уже работающих на Талдинском и Краснобродском угольных разрезах подобных автокранов, поступивший на Моховский разрез LIEBHERR LTM 1100-5.2 оснащен выносным пультом управления. Он дает возможность дистанционно запускать двигатель шасси и устанавливать кран на место производства работ.

Новая машина с бортовым номером 1 будет использоваться для сборки экскаваторов, которые поставляются на монтажные площадки тяжелыми узлами и комплектующими.

О компании

ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" - крупнейшая компания в РФ, специализирующаяся на добыче угля открытым способом. В состав компании входят шесть филиалов: "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский" угольные разрезы и шахта "Байкаимская". Функции единоличного исполнительного органа ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" переданы ООО "УГМК-Холдинг".

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.