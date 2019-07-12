Более 20 команд примут участие в международной парусной регате Кубок Кезеной-Ам 2019

Грозный, 12 июля. В Чеченской Республике с 23 по 28 июля состоится международная парусная регата – Кубок Кезеной-Ам 2019. Соревнования пройдут на одноименном озере на высоте 1870 м над уровнем моря и войдут в Книгу Рекордов как самая высокогорная регата в Евразии.

Международные парусные соревнования в Чечне объединят профессиональные экипажи гонщиков со всего мира. Для участия в соревнованиях приедут спортсмены из Германии, Италии, Эстонии, Финляндии, Чехии. Среди российских команд – участники Олимпийских игр, чемпионы России, Европы и мира.

Организаторами соревнований выступают Министерство Чеченской Республики по туризму и Федерация парусного спорта Чеченской Республики.

Парусные соревнования состоятся на монотипных быстроходных парусных лодках класса SB20. В соревнованиях примут участие более 20 команд.

Иностранных и российских участников ждут четыре гоночных дня на озере Кезеной-Ам, а также разнообразная береговая программа: экскурсии, выступления национальных коллективов и знакомство с историей и культурой Чечни. Обеспечивать ход соревнований будет международная судейская бригада.

23 июня – заезд участников и обзорные экскурсии по городу, тренировки для желающих на озере Кезеной-Ам. Первый день соревнований – 24 июля. Вечером состоится торжественное открытие регаты.

27 июля состоится суперфинал и награждение. На награждении ожидается присутствие первых лиц: главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова; полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Анатольевича Матовникова, первого заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Одеса Хасаевича Байсултанова.

Также будут приглашены главы и представители соседних республик (список уточняется).

Даты: 24 – 27 июля (даты проведения гонок).

Место: Чеченская Республика, озеро Кезеной-Ам, СТК "Кезеной-Ам".

Для участия в мероприятии необходима предварительная аккредитация до 15 июля по ссылке.

Официальные партнеры Кубка Кезеной-Ам: компания "Курорты Северного Кавказа", Фонд "Посети Кавказ", часовой бренд Hamilton, компания Alina & K, Assol.cloud. Генеральные информационные партнеры: ТАСС, "Российская газета", МАТЧ ТВ.

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