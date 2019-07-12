Театр кукол имени С.В. Образцова впервые побывал с гастролями в Горно-Алтайске

Москва, 12 июля. За 88 лет своего существования Театр кукол имени С.В. Образцова впервые побывал на гастролях в Горно-Алтайске. Спектакли прошли на сцене Национального драматического театра имени П.В. Кучияка в рамках федеральной программы "Большие гастроли".

Артисты именитого театра показали спектакли "Необыкновенный концерт" (12+) Сергея Образцова для взрослых и "Три поросенка" (0+) - для самых маленьких. Для многих зрителей Республики Алтай это было первое знакомство со знаменитым театром вживую.

Национальный драматический театр имени П.В. Кучияка и Государственный академический центральный театр кукол С.В. Образцова участвуют в проекте "Большие гастроли" с 2014 года сразу после создания Федерального центра поддержки гастрольной деятельности по инициативе президента Российской Федерации. Но совместная творческая встреча произошла впервые и стала настоящим культурным событием для региона.

Сегодня "Большие гастроли" включают в себя пять основных направлений: