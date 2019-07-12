Театр кукол имени С.В. Образцова впервые побывал с гастролями в Горно-Алтайске

Москва, 12 июля. За 88 лет своего существования Театр кукол имени С.В. Образцова впервые побывал на гастролях в Горно-Алтайске. Спектакли прошли на сцене Национального драматического театра имени П.В. Кучияка в рамках федеральной программы "Большие гастроли".
Артисты именитого театра показали спектакли "Необыкновенный концерт" (12+) Сергея Образцова для взрослых и "Три поросенка" (0+) - для самых маленьких. Для многих зрителей Республики Алтай это было первое знакомство со знаменитым театром вживую.
Национальный драматический театр имени П.В. Кучияка и Государственный академический центральный театр кукол С.В. Образцова участвуют в проекте "Большие гастроли" с 2014 года сразу после создания Федерального центра поддержки гастрольной деятельности по инициативе президента Российской Федерации. Но совместная творческая встреча произошла впервые и стала настоящим культурным событием для региона.
Сегодня "Большие гастроли" включают в себя пять основных направлений:
Федеральная программа - гастроли ведущих театров страны.
Зарубежная программа – международное направление по взаимодействию с русскоязычными театрами за рубежом.
Большие гастроли для детей и молодежи – гастроли ТЮЗ-ов, театров кукол и других детско-юношеских театров.
Межрегиональная программа - поддержка гастролей региональных театров.
Студенческая программа - гастроли российских театральных вузов.
Генеральный директор Федерального гастрольного центра Елена Булукова: "Большие гастроли" - это кровеносная система театральной жизни страны. Сегодня программа охватывает всю страну целиком и отвечает интересам и вкусам самой разной театральной публики. Происходит не только оживление театральной жизни в регионах, но и в целом – выравнивание единого культурного пространства России. Театр является одним из самых важных и востребованных видов искусства в нашей стране, а гастрольная деятельность позволяет ему развиваться и обновляться не только в столицах, но и в самых удаленных регионах.