Москва, 12 июля. Тамбов стал 55-м городом-участником Всероссийского театрального марафона. Тамбовщина приняла эстафету театрального марафона от Липецкой области 11 июля. Мероприятие прошло в "Тамбовтеатре".

Уже в 10:00 на сцене Тамбовского театра кукол состоялась премьера спектакля "Капля меда" (0+), в постановке армянского режиссера Армена Барсегяна. А вечером еще до начала церемонии символ марафона установили в фойе "Тамбовтеатра", чтобы его мог рассмотреть каждый желающий. Внимание зрителей привлекли и интерактивные площадки. Четыре ведущих театра области (Тамбовский академический театр драмы "Тамбовтеатр", Тамбовский молодежный театр, Тамбовский театр кукол и Мичуринский драматический театр) представили фрагменты популярных спектаклей.

Заветный артефакт был передан на сцене Тамбовского государственного драматического театра ("Тамбовтеатр"). Гостей и зрителей поприветствовала вице-губернатор Наталья Астафьева: "Год театра – особенный год. Огромное количество мероприятий, которые потрясают. И одно из таких событий этот марафон. На мой взгляд, это движение, которое объединяет Россию, все ее уголки, когда мы будто взялись за руки всей страной. Это та сила искусства, которая делает нас лучше, помогает нам жить, говорит о том, что мы едины. И, конечно, несколько дней ощущать себя самими главными в стране – это здорово".

По окончании торжественной церемонии тамбовская публика увидела и по достоинству оценила спектакль Липецкого драматического театра на Соколе "Жениться вам надо, барин!" (12+). С творчеством липчан тамбовский зритель сможет познакомиться еще 12 и 13 июля. А 14 июля символ Всероссийского театрального марафона Мичуринский драматический театр передаст дальше - Рязанской области - и покажет свои спектакли на сцене Рязанского государственного ордена "Знак Почета" областного театра драмы.