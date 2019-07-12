В рамках МРФ-2019 состоялась церемония награждения ветеранов рыбохозяйственной отрасли

Москва, 12 июля. Торжественная церемония награждения ветеранов рыбохозяйственной отрасли и лучших работников рыбохозяйственного комплекса России состоялась 11 июля в рамках III Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной продукции, морепродуктов и технологий. Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику – Дню рыбака, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля. III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят 10–12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум". Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по рыболовству, оператором Форума – Фонд Росконгресс.

Церемонию открыл заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

"Уважаемые друзья и коллеги! В преддверии Дня рыбака хочу вас поблагодарить за этот нелегкий труд и пожелать, чтобы вы росли как по уловам, так и по эффективности нашего флота. Искренне уверен, что мы с вами сможем достичь новые цели, которые перед собой ставим", - сказал он.

За многолетний, добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство, заслуги в развитии и совершенствовании рыбного хозяйства России медали "Ветеран рыбного хозяйства России" удостоены:

- начальник цеха ОАО "Южморрыбфлот" Вадим Климов;

- электромеханик ООО "Посейдон-ЮК" Николай Лапин;

- капитан сельскохозяйственного производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз "За Родину" Игорь Сакерин;

- радиооператор – диспетчер сельскохозяйственного производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз "За Родину" Валерий Ермошин;

- звеньевой рыболовецкого звена сельскохозяйственного производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз "Рыбак Балтики" Сергей Волков;

- старший государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Северо-Западного ТУ Росрыболовства Александр Старамов;

- капитан АО рыболовецкое предприятие "АКРОС" Владимиру Голубов.

Медалью "За заслуги в развитии рыбного хозяйства России" I степени за многолетний добросовестный труд награжден ведущий научный сотрудник лаборатории экологической токсикологии Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ "ВНИРО" Николай Аршаниц.

Медалью "За заслуги в развитии рыбного хозяйства РФ" II степени награждены:

- капитан ОАО "Преображенская база тралового флота" Сергей Реутов;

- начальник юридического отдела ОАО "Владморрыбпорт" Ирина Борякова;

- капитан АО "Стрелец" Александр Мошта;

- капитан – наставник по рыболовству сельскохозяйственного производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз "За Родину" Нурлан Давлетгалиев;

- ветеран Двинско-Печорского ТУ Росрыболовства Александр Самойлович;

- государственный инспектор контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Северо-Западного ТУ Росрыболовства Сергей Никитин;

- старший государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Северо-Западного ТУ Росрыболовства Александр Стаканов.

Звания "Почетный работник органов рыбоохраны" удостоены:

- главный государственный инспектор Северо-Западного ТУ Росрыболовства Алексей Телицын;

- начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Северо-Западного ТУ Росрыболовства Александр Харитонов;

- заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Амурского ТУ Росрыболовства Елена Молчанова;

- председатель правления Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев.

Почетными грамотами Федерального агентства по рыболовству награждены:

- директор ГУП Чернышевский рыбоводный завод Василий Черепанов;

- начальник отдела эксплуатации флота ООО ПФК "Южно-Курильский Рыбокомбинат" Николай Городецкий.

Благодарность Федерального агентства по рыболовству получили:

- техник-рыбовод компании Чернышевский рыбоводный завод Раиса Пермилова;

- первый механик-наладчик АО "Стрелец" Василий Нерубенко;

- матрос АО "Стрелец" Валерий Фрипту;

- матрос АО "Карат1" Николай Громов;

- рыбак 5 разряда ИП Сергухиной (г. Великий Новгород) Михаил Жаврид;

- рыбовод 2 разряда ПАО "Русская аквакультура" - Виктор Лобчиков;

- заместитель начальника отдела эксплуатации флота ООО "Форевер" Александр Щетинин;

- старший механик большого морозильного рыболовного траулера "Иван Калинин" ООО "Совганьрыба" Оралкан Сулейменов.

Благодарственные письма вручены капитану рыболовного сейнера ООО "Сокра" Александру Губареву и старшему механику рыболовного сейнера ООО "Сокра" Эдмону Касимову.

После торжественной церемонии награждения состоялись бал курсантов и концерт в честь награжденных и ежегодного профессионального праздника – Дня рыбака.

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