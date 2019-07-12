В рамках МРФ-2019 состоялась церемония награждения ветеранов рыбохозяйственной отрасли

Москва, 12 июля. Торжественная церемония награждения ветеранов рыбохозяйственной отрасли и лучших работников рыбохозяйственного комплекса России состоялась 11 июля в рамках III Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной продукции, морепродуктов и технологий. Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику – Дню рыбака, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля. III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят 10–12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум". Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по рыболовству, оператором Форума – Фонд Росконгресс.
Церемонию открыл заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
"Уважаемые друзья и коллеги! В преддверии Дня рыбака хочу вас поблагодарить за этот нелегкий труд и пожелать, чтобы вы росли как по уловам, так и по эффективности нашего флота. Искренне уверен, что мы с вами сможем достичь новые цели, которые перед собой ставим", - сказал он.
За многолетний, добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство, заслуги в развитии и совершенствовании рыбного хозяйства России медали "Ветеран рыбного хозяйства России" удостоены:
- начальник цеха ОАО "Южморрыбфлот" Вадим Климов;
- электромеханик ООО "Посейдон-ЮК" Николай Лапин;
- капитан сельскохозяйственного производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз "За Родину" Игорь Сакерин;
- радиооператор – диспетчер сельскохозяйственного производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз "За Родину" Валерий Ермошин;
- звеньевой рыболовецкого звена сельскохозяйственного производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз "Рыбак Балтики" Сергей Волков;
- старший государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Северо-Западного ТУ Росрыболовства Александр Старамов;
- капитан АО рыболовецкое предприятие "АКРОС" Владимиру Голубов.
Медалью "За заслуги в развитии рыбного хозяйства России" I степени за многолетний добросовестный труд награжден ведущий научный сотрудник лаборатории экологической токсикологии Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ "ВНИРО" Николай Аршаниц.
Медалью "За заслуги в развитии рыбного хозяйства РФ" II степени награждены:
- капитан ОАО "Преображенская база тралового флота" Сергей Реутов;
- начальник юридического отдела ОАО "Владморрыбпорт" Ирина Борякова;
- капитан АО "Стрелец" Александр Мошта;
- капитан – наставник по рыболовству сельскохозяйственного производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз "За Родину" Нурлан Давлетгалиев;
- ветеран Двинско-Печорского ТУ Росрыболовства Александр Самойлович;
- государственный инспектор контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Северо-Западного ТУ Росрыболовства Сергей Никитин;
- старший государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Северо-Западного ТУ Росрыболовства Александр Стаканов.
Звания "Почетный работник органов рыбоохраны" удостоены:
- главный государственный инспектор Северо-Западного ТУ Росрыболовства Алексей Телицын;
- начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Северо-Западного ТУ Росрыболовства Александр Харитонов;
- заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Амурского ТУ Росрыболовства Елена Молчанова;
- председатель правления Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев.
Почетными грамотами Федерального агентства по рыболовству награждены:
- директор ГУП Чернышевский рыбоводный завод Василий Черепанов;
- начальник отдела эксплуатации флота ООО ПФК "Южно-Курильский Рыбокомбинат" Николай Городецкий.
Благодарность Федерального агентства по рыболовству получили:
- техник-рыбовод компании Чернышевский рыбоводный завод Раиса Пермилова;
- первый механик-наладчик АО "Стрелец" Василий Нерубенко;
- матрос АО "Стрелец" Валерий Фрипту;
- матрос АО "Карат1" Николай Громов;
- рыбак 5 разряда ИП Сергухиной (г. Великий Новгород) Михаил Жаврид;
- рыбовод 2 разряда ПАО "Русская аквакультура" - Виктор Лобчиков;
- заместитель начальника отдела эксплуатации флота ООО "Форевер" Александр Щетинин;
- старший механик большого морозильного рыболовного траулера "Иван Калинин" ООО "Совганьрыба" Оралкан Сулейменов.
Благодарственные письма вручены капитану рыболовного сейнера ООО "Сокра" Александру Губареву и старшему механику рыболовного сейнера ООО "Сокра" Эдмону Касимову.
После торжественной церемонии награждения состоялись бал курсантов и концерт в честь награжденных и ежегодного профессионального праздника – Дня рыбака.
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