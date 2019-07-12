Уральский электрохимический комбинат отметил 70 лет со дня выпуска первой продукции

ТАСС, 12 июля. АО "УЭХК" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) – первенец атомной отрасли на евразийском континенте, первое в СССР промышленное предприятие по разделению изотопов урана газодиффузионным методом, первое в мире по разделению изотопов урана газоцентрифужным методом – отметило 70-летие со дня выпуска первой продукции.

Как рассказали в отделе по связям с общественностью предприятия, УЭХК встречал гостей – директоров и представителей атомных предприятий со всей страны. Для гостей были организованы экскурсии на производственную площадку УЭХК, а также знакомство с городом. В праздновании участвовали глава Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова. Гости побывали в технологическом цехе комбината, где идет модернизация и запущены современные газовые центрифуги 9-го поколения, посмотрели работу первого отечественного мультилазерного полипорошкового 3D-принтера и познакомились с продукцией Новоуральского промышленного кластера.

На торжественном мероприятии от имени Госкорпорации атомщиков приветствовал глава "Росатома" Алексей Лихачев. Он напомнил об исторической роли комбината в мире, отметив, что не было бы первых граммов уранового продукта - не было бы атомного паритета. Алексей Лихачев сердечно поблагодарил ветеранов, которые закладывали фундамент атомного первенца страны, а также весь трудовой коллектив за ежедневный напряженный труд.

Глава госкорпорации вручил государственные награды шести работникам УЭХК. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени был награжден заместитель начальника по производству отдела 25 Вячеслав Климовских. Медали "За заслуги в освоении атомной энергии" были вручены аппаратчикам цеха 70 Андрею Кудреватых, Сергею Лазареву, Владимиру Попову и начальнику цеха 53 Владимиру Трощенко. Почетное звание "Заслуженный работник атомной промышленности РФ" присвоено заместителю начальника отдела 25 Леониду Зеленскому.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена в 1949 году диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.