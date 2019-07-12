Подведены итоги III Международного рыбопромышленного форума

Москва, 12 июля. В Санкт-Петербурге завершились III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Мероприятие объединило представителей 38 стран мира и 30 регионов России – ведущих представителей бизнеса, рыбопромышленных и рыбохозяйственных организаций, предприятий смежных отраслей, руководителей министерств и ведомств, учреждений науки и общественных объединений.

МРФ-2019 подтвердил статус главного отраслевого мероприятия года, доказал востребованность у российских и зарубежных экспертов такого формата коммуникационной площадки. Организатором мероприятия выступило Федеральное агентство по рыболовству, оператором Форума – Фонд Росконгресс, Выставки – "Экспосолюшенс Групп".

Всего в МРФ приняли участие около 6 тыс. человек. Форум посетили 20 представительных иностранных делегаций, в том числе из Турции, Индонезии, Бангладеша, Камбоджи, Намибии, Республики Корея, Японии, Исландии, Гвинейской Республики, Шри-Ланки и др., а также руководители крупнейших международных рыбохозяйственных организаций. На мероприятии работало около 250 российских и иностранных журналистов.

Среди высокопоставленных заграничных гостей Форума – министр сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекир Пакдемирли, министр рыболовства, аквакультуры и морского хозяйства Гвинейской Республики Фредерик Луа, государственный секретарь Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Королевства Камбоджа Хас Сарет, министр рыболовства и животноводства Народной Республики Бангладеш Ашраф Али Хан Хасру, министр сельского хозяйства Республики Абхазия Амиран Какалия, заместитель министра по морской политике Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея Чой Чжун Ук, заместитель министра сельского хозяйства, продовольствия и лесов Республики Болгария Атанас Добрев.

"Международный рыбопромышленный форум – важное событие в календаре российского и мирового отраслевого сообщества. Уверен, что авторитетные делегаты Форума, представляющие органы власти, бизнес-структуры, отраслевые, общественные и научные организации, обсудят актуальные направления развития рыбной отрасли, включая настоящее и будущее глобальных и местных рынков, экономические, экологические и социальные вопросы, что приведет к принятию ключевых решений", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

"Сегодня в России уделяется огромное внимание развитию рыбохозяйственного комплекса. Объемы господдержки увеличиваются ежегодно. Так, в 2018 году на Государственную программу "Развитие рыбохозяйственного комплекса" было направлено 12,3 млрд рублей. В 2019 году сумма увеличена еще на 2 млрд рублей. В том числе благодаря господдержке, на протяжении нескольких лет отрасль стабильно демонстрирует положительную динамику", – заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

"И по составу участников, и по количеству собравшихся сегодня гостей мы видим, что авторитет Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий растет не только в России, но и в мире в целом. Надеемся, что третий Форум и Выставка дадут импульс новым совместным проектам, дальнейшему развитию международных отношений и достижению больших отраслевых результатов в национальных экономиках и на межгосударственном уровне", – заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

На полях Форума руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел встречу с заместителем министра морских дел и рыболовства Республики Корея Чой Чжун Уком. Стороны обсудили проведение 29-ой сессии Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству, а также предварительную повестку следующей встречи. Кроме того, состоялись встречи главы Росрыболовства с министром сельского хозяйства Республики Абхазия, заместителем министра сельского хозяйства, продовольствия и лесов Республики Болгария, делегациями из Республики Бангладеш и Гвинейской Республики.

Деловая программа Форума состояла из пленарного заседания, тематических конференций и круглых столов, в ходе которых делегаты обсудили ключевые вопросы рыбной индустрии.

Главным событием деловой программы первого дня Международного рыбопромышленного форума стало пленарное заседание "Океан возможностей: природа, экономика, человек". В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, старший специалист по вопросам рыбного хозяйства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Марсио Кастро де Соуза, президент Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) Суам Ким, президент Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) Жак Верборг, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, министр морских дел и рыболовства Республики Индонезия Суси Пуджиастути, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, старший вице-президент ПАО "Сбербанк" Владимир Ситнов.

Участники заседания обсудили вопросы экономической эффективности и социальной стабильности, регулирования промысла и конкуренции, законодательного обеспечения отрасли и соотношения государственных и частных интересов.

Эксперты отрасли и представители официальных делегаций выступили на панельных сессиях "Цифровизация как инструмент трансформации рыбохозяйственной отрасли", "Как правильно продавать рыбу", "Арктика и Антарктика: ресурсный потенциал, запрет или рыболовство, элементы сотрудничества", "Новые лица рыбохозяйственной науки. Новые идеи. Новые решения", "Раскрытие потенциала аквакультуры в России и мире: управление, ресурсы, рынки", "Стоимость рыбной отрасли: как оценить эффективность использования бизнесом общенационального ресурса?", "Экономика рыбного рынка: промысел, переработка, логистика, ритейл", "Рыболовство: социальное измерение как фактор развития территорий".

Помимо российских и зарубежных представителей индустрии, в Международном рыбопромышленном форуме участвовали ученые, специалисты общественных организаций и государственных отраслевых ведомств.

III Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) продемонстрировала полный цикл рыбохозяйственного комплекса: рыбопромысловые и перерабатывающие компании, производители оборудования, судостроительные компании, заводы, торговые и государственные организации, профессиональные ассоциации. Здесь можно ознакомиться с деятельностью лидеров российской и зарубежной рыбной индустрии, продегустировать продукцию, посетить мультимедийный интерактивный тоннель.

Общая площадь выставочного павильона превысила 13 тыс. кв. м. Общее количество компаний-участниц достигло 335, что выше показателя прошлого года на 34%. Экспозиция включила семь объединенных национальных стендов: Норвегии, Исландии, Дании, Марокко, Турции, Китая, Испании и 12 объединенных региональных стендов: Архангельской, Астраханской, Калининградской, Ростовской, Ленинградской, Ульяновской, Мурманской, Магаданской областей, республик Карелия и Татарстан, Ямало-Ненецкого АО и Приморского края.

На выставке работала бизнес-зона Retail Center, где производители и представители сетей провели переговоры о прямых поставках рыбы и морепродуктов. Представлены крупнейшие торговые сети: X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Ашан", "Лента", "Магнит", "Азбука Вкуса", а также крупные региональные сети. За два дня работы 15 рыбопромышленных компаний провели здесь более 100 встреч, кроме того, 11 июля на выставке состоялся День аквакультуры.

10 июля на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" был торжественно спущен на воду рыболовный морозильный траулер "Скорпион" для мурманской рыбодобывающей компании. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, генеральный директор ОАО "Пелла" Герберт Цатуров, исполнительный директор ГК "ФЭСТ" Юрий Паршев. Строительство судна на российских верфях стало возможно благодаря механизму господдержки – инвестиционным квотам.

В этот же день в рамках выставки было подписано пять важных соглашений. Правительство Архангельской области заключило соглашения с правительством Камчатского края, с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова, с ассоциацией "Арктический рыбопромышленный кластер". В свою очередь, Северный университет подписал соглашение с Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии. Ассоциация "Арктический рыбопромышленный кластер" и Федеральное государственное унитарное предприятие "Нацрыбресурс" подписали документ об участии в промышленной деятельности Арктического рыбопромышленного кластера.

11 июля Федеральное агентство по рыболовству и Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Королевства Камбоджа подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Подписи под документом поставили заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и делегат от Королевского правительства Камбоджи, генеральный директор администрации рыбного хозяйства Енг Чеасан. Стороны заинтересованы в тесном сотрудничестве в области проведения научных исследований в целях выработки мер, направленных на сохранение морских живых ресурсов и их рациональное использование.

11 июля ФГБУ Главрыбвод и Росрыболовство назвали победителей всероссийского конкурса журналистского мастерства FishCorr. Жюри отметило лучших журналистов, издания и телеканалы страны, публикующие статьи, репортажи, фильмы о восстановлении водных биоресурсов, решении проблем экологии, сохранении потенциала рек.

Руководитель Росрыболовства наградил ветеранов рыбохозяйственной отрасли и лучших работников рыбохозяйственного комплекса России в преддверии Дня рыбака.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили 10–12 июля в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум". Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по рыболовству, оператором Форума – Фонд Росконгресс.

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Официальный сайт Международного рыбопромышленного форума: fishexpoforum.com