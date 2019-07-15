Москва, 15 июля. Российское приложение для знакомств Mamba запустило новый сервис "Бриллианты", который позволит пользователям превращать виртуальные подарки в живые деньги.

Новая функция уже доступна на всех платформах и стала логичным продолжением развития прямых эфиров, которые появились в Мамбе уже больше года назад. По мнению разработчиков, "Бриллианты" положительно повлияют на качество контента в стримах, ведь виртуальные подарки чаще всего дарят авторам интересных трансляций.

После того, как подарок начислен, пользователь может проверить количество своих "бриллиантов" в своем профайле и перевести их в реальные деньги. Похожий функционал есть у крупных стриминговых платформ, таких как Instagram, Youtube, Twitch, где блогеры общаются со своей аудиторией в живых эфирах и зарабатывают на этом.

"Мы постоянно развиваем свое приложение, добавляя все новые и новые функции для того, чтобы общение в Mamba становилось все более комфортным,безопасным и продуктивным. Так, в 2018 году мы запустили сервис Live Stream, и сегодня можем сказать,что аудитория прямых эфиров выросла вдвое по сравнению с прошлым маем. Ежедневно прямыми эфирами пользуется более 1,5 млн человек", - говорит Виталий Борисов, руководитель отдела мобильной разработки Мамбы.

Разработчики уверены, что "Бриллианты" повлияют положительно на все показатели системы, увеличат среднее время стриминга, время просмотра и качество контента. Следующим шагом в развитии сервиса станет возможность сохранения живых эфиров с целью повторного просмотра.

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О сервисе Mamba

Mamba - российский сервис онлайн-знакомств, который создан в 2003 году и востребован в более чем 50 странах мира. Количество анкет в системе на данный момент составляет 40 млн, и ежемесячно аудитория сервиса увеличивается на 1 млн. В сутки здесь знакомятся около 3 млн человек, а ежесекундно в онлайне находятся 100 тыс. человек единовременно. Все базовые функции Mamba бесплатные, пользователи могут переписываться, выходить в прямые эфиры, искать пару по интересам, геопозиции и другим фильтрам.