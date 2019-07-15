Названы имена победители XVI Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты"

Москва, 15 июля. В светлогорском Театре Эстрады "Янтарь-Холл", который с 6 по 12 июля был главной площадкой "Балтийских дебютов", состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля.

Лучшим фильмом кинофестиваля "Балтийские дебюты" стал фильм-участник международного конкурса "Юморист" (Humorist, 18+), Россия, Латвия, Чехия. Режиссер Михаил Идов, продюсеры Артем Васильев, Андрей Савельев.

Лучший фильм конкурса российских дебютов: "Давай разведемся" (18+). Режиссер Анна Пармас, продюсеры Сергей Сельянов, Наталья Дрозд, Константин Эрнст.

Победителям вручили призы, изготовленные по уникальной технологии "тиффани" из венецианского стекла синего цвета с добавлением оранжевого, голубого и белого. Центральный элемент витражной статуэтки – балтийское солнце, стилизованное под театральную маску, символ кинфестиваля. Витраж напоминает парус, а его цветовая гамма – о море и янтаре, который волны выносят на балтийский берег.

В двух конкурсных программах фестиваля - "Международном конкурсе" и "Конкурсе российских дебютов" - участвовали 18 работ. Всего на фестивале, включая специальные показы и программу "Премьеры года", было представлено порядка 30 полнометражных игровых фильмов.

Фестиваль "Балтийские дебюты" проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Калининградской области. Фестиваль - это не только профессиональный конкурс, открывающий "дверь" в большой кинематограф начинающим режиссерам. И местные жители, и гости региона специально приезжают на фестиваль. Многие следят за ним не первый год и специально берут отпуск, чтобы "напитаться" на год российским кино.

Для зрителей фестиваль – это, прежде всего, праздник, общение с прекрасным, встречи с любимыми артистами и режиссерами, концерты и мастер-классы, программа "Специальные показы" и программа "Премьеры года", где были представлены фильмы: "Дылда" (18+), реж. Кантемир Балагов; "Тобол" (18+), реж. Игорь Зайцев; "На районе" (18+), реж. Ольга Зуева; "Коридор бессмертия" (18+), реж. Федор Попов (именно этот фильм получил Приз зрительских симпатий).

"Звездными" гостями фестиваля стали продюсер, возглавлявший кинофестивали в Венеции, Локарно и Роттердаме, Марко Мюллер, отборщик программы "Двухнедельник режиссеров" в Каннах и Международного Кинофестиваля в Пинъяо (Китай), кинокритик Алена Шумакова, кинокритик и программный директор Минского Международного кинофестиваля "Листопад" Игорь Сукманов, продюсер и сценарист Илкка Матила. Они же работали в составе жюри международного конкурса.

Марко Мюллер отметил, что в международном конкурсе 10 картин. И каждая по-разному рассказывает, что происходит в этой части мира. По мнению председателя жюри международного конкурса, его можно разделить на две части. Те, кто несет на себе всю тяжесть мира, как женщина груз на голове. И те, кто находит равновесие и несет тяжесть мира с легкостью. "Балтийские дебюты" - молодой фестиваль. Марко Мюллер уверен, что он будет расти дальше.

Жюри российского конкурса возглавлял председатель редакционного совета "Литературной газеты", писатель и драматург Юрий Поляков, в составе жюри – актер, режиссер театра и кино, Народный артист России Александр Галибин, кинопродюсер, член Международной ассоциации европейских продюсеров ACE Екатерина Филиппова, актриса театра и кино Анна Чурина.

Также среди "звезд" фестиваля - Народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко и руководитель учебно-творческой мастерской киноведческого отделения ВГИК Татьяна Яковлева, заместитель генерального директора информационного холдинга "ВГТРК", директор и главный редактор телеканала "Культура", педагог Сергей Шумаков, режиссер, актер, сценарист Ренат Давлетьяров, актриса и певица Евгения Малахова, режиссер, продюсер Ханну-Пекка Ватикайнен, актер Ильдар Закиров и другие.

Один из всемирно известных гостей, режиссер Кшиштоф Занусси, получил на открытии фестиваля почетный приз губернатора Калининградской области Антона Алиханова за вклад в развитие киноискусства.

Зрители фестиваля могли посетить не только кинопоказы, но и мастер-классы режиссера Владимира Хотиненко, декана факультета анимации и мультимедиа ВГИК Елены Яременко, режиссера Станислава Соколова и художника по костюмам Галины Пангилинан. Фестиваль впервые привел в Светлогорск таких популярных исполнителей, как Монеточка и Петр Налич. На церемонии закрытия лучшие мелодии из отечественных и зарубежных кинофильмов исполнил Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Для юных зрителей была подготовлена программа "Мир анимации" – более 40 новых анимационных фильмов. Программа составлена совместно с дирекцией Открытого Российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Вход на показы "мультиков" был свободным. Впервые, с учетом высокого интереса юных зрителей, программа "Мир анимации" проводилась в Большом зале Янтарь-Холла.

Подводя итоги фестиваля, члены оргкомитета отметили в качестве особых достижений фестиваля в целом возросший по сравнению с предыдущими годами уровень работ, насыщенную атмосферу творчества и здоровой профессиональной конкуренции.

Кинофестиваль "Балтийские дебюты" проводится в Светлогорске с 2004 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Калининградской области. Это ежегодный смотр новых работ режиссеров стран Балтийского региона. Кинофестиваль включает в себя международную конкурсную программу, конкурс российских дебютов. Также в программе "Балтийских дебютов" - творческие встречи и концерты, дискуссии и мировые премьеры, показы фильмов для юных зрителей, мастер-классы и многое другое.