Пушкинский музей 29 июля запускает новый просветительский онлайн-проект

Москва, 15 июля. ГМИИ им. А.С. Пушкина при участии Mastercard запускает просветительскую онлайн-платформу по истории искусства, которая начнет работу 29 июля на официальном сайте музея и будет состоять из трех разделов, рассчитанных на широкий круг слушателей. Все курсы "Академии Пушкинского" будут бесплатными.

ГМИИ им. А.С. Пушкина был задуман как художественно-образовательный общедоступный музей. Уже с 1920-х годов в музее проводились лекции для взрослых и детей, а в 1954 году был открыт публичный лекторий, базирующийся на научной программе кафедры теории и истории искусства Московского университета (в настоящее время – МГУ им. М.В. Ломоносова). Сегодня в музее ежегодно проходят более 420 лекций по истории мирового искусства, которые читают лучшие отечественные и зарубежные специалисты. Однако существующие циклы лекций не могут вместить всех желающих, а также не дают возможности посещения региональными слушателями.

Развивая идею основателя музея Ивана Владимировича Цветаева о доступности общего образования в сфере искусства, просветительский проект "Академия Пушкинского" предоставляет возможность бесплатно пройти обучение у лучших экспертов в области истории и теории искусства всем желающим, в том числе слушателям, проживающим за пределами Москвы, а также тем, кто не может посещать лекции по состоянию здоровья. С 2023 по 2026 год Главное здание ГМИИ будет закрыто на реконструкцию, и видеолекции программы, записанные в соответствующих темам залах, позволят увидеть интерьеры ГМИИ им. А.С. Пушкина и работы из его собрания тем, кто не успел побывать в музее до начала реконструкции. Программа "Академии Пушкинского" состоит из трех разделов – Пушкинский INTRO, Пушкинский PRO и Пушкинский KIDS.

Обучение для слушателей начального уровня подготовки, не обладающих специальными знаниями в области искусствоведения, будет проходить в разделе Пушкинский INTRO (18+). Первый курс "История мирового искусства. Избранное", подготовленный научными сотрудниками ГМИИ им. А.С. Пушкина, знакомит слушателей с важнейшими работами из собрания музея. Программа состоит из 10 видеолекций и итогового теста. Каждую неделю будут добавляться по две новые лекции. Первый марафон стартует 29 июля и продлится до 31 августа 2019 года. Все лекции будут доступны для просмотра до 30 сентября 2019 года. После завершения курса слушателям будет предложен итоговый тест для проверки полученных знаний. Всех, кто успешно пройдет тест, набрав 80 и более баллов из 100 возможных, ждет подарок от ГМИИ им. А.С. Пушкина. Клиентам Mastercard будет доступна возможность получить дополнительные привилегии: держатели всех карт Mastercard смогут пройти квест по постоянной экспозиции музея, держатели премиальных карт Mastercard получат возможность принять участие в экскурсии по одной из выставок музея до конца 2019 года. Узнать подробности и зарегистрироваться на курс можно на официальном сайте музея.

Видеолекции и материалы разделов Пушкинский PRO (16+) и Пушкинский KIDS (6+) будут сразу доступны в полном объеме, ознакомиться с ними можно будет в свободном порядке.

Раздел Пушкинский PRO рассчитан на аудиторию, обладающую базовыми знаниями в области истории искусства. В нем представлена подборка наиболее интересных лекций и дискуссий: эксклюзивные интервью Бернарда Пикассо и Йоахима Писсаро, наследников великих художников XIX–ХХ вв.; беседы с Андре-Марком Делок-Фурко, внуком знаменитого коллекционера Сергея Щукина, о собрании его деда; выступления директоров ведущих музеев мира и известных кураторов; самые острые дискуссии философского клуба музея, организованные совместно с образовательным проектом Science.me; мировое искусство и коллекция музея глазами современных художников и многое другое.

В разделе Пушкинский KIDS собраны лучшие материалы для детей и родителей. Здесь можно найти онлайн-версию "Бесед об искусстве" для детей от пяти лет и для всей семьи. Серия видео, созданная совместно с телеканалами "Карусель" и "О!", представляет наиболее интересные экспонаты музейной коллекции, о которых рассказывают дети – воспитанники детского центра ГМИИ им. А.С. Пушкина. Этот раздел также будет полезен для тех, кто только планирует свой поход в музей с детьми – в нем представлена информация о подготовке к посещению, карты и описания увлекательных квестов, самые популярные музейные маршруты для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.

В дальнейших планах проекта "Академия Пушкинского" – создание углубленных курсов по основным периодам мировой истории искусства: Древний Египет, Античность, Средневековье, Возрождение, искусство Голландии и Фландрии, импрессионизм и модернизм, а также курсы, посвященные уникальной коллекции графики ГМИИ им. А.С. Пушкина, которая редко экспонируется по условиям сохранности (японская, английская, немецкая гравюра).