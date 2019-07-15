На фестивале "НАШЕСТВИЕ" откроется ретроспективная фотовыставка

Москва, 15 июля. На "НАШЕСТВИИ-2019", которое пройдет с 18 по 21 июля в Большом Завидове Тверской области, развернется юбилейная фотовыставка из собранных за 20 лет существования фестиваля снимков. Среди представленных фотографий - кадры, сделанные во время выступлений музыкантов, и закулисные съемки, которыми поделились мастера фотографии Игорь Верещагин, Сергей Рогозин, Юлия Комарова, Иван Кобяков и Евгений Рудницкий.

Посетить ретроспективную экспозицию, расположенную в специальном шатре в общей зоне, сможет любой желающий. Во время фестиваля на фотографиях формата А0 появятся и автографы изображенных на них артистов. Именно эти снимки будут представлены на благотворительном аукционе, средства с которого организаторы перечислят в пользу "Конаковского специализированного Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики". Аукцион стартует 19 июля в 12:00 на краудфандинговой платформе Planeta.ru и продлится до 1 августа. Там же можно будет приобрести и другие фотографии, но в меньшем формате.

Идею поддержал один из хэдлайнеров "НАШЕСТВИЯ-2019" Гарик Сукачев. Чтобы привлечь внимание к проекту, артист предоставил в качестве экспоната свой кастом-байк Hobo (англ. - "Бродяга"), сделанный на базе мотоцикла Harley-Davidson Softail Slim дилерским центром легендарной американской марки в Новосибирске. Зрители смогут сделать с ним эксклюзивные фото и увидеть фотографии Гарика со съемок фильма "То, что во мне".

Информация об организаторе акции, условиях проведения аукциона, сроках, месте и порядке получения аукционных работ будет доступна с 19 июля по ссылке.

Возрастная категория 18+