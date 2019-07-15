Фестиваль Seasons состоится на территории архитектурно-этнографического музея "Хохловка"

Москва, 15 июля. Журнал Seasons of life совместно с пермской командой 27 и 28 июля проводит большой летний фестиваль на территории архитектурно-этнографического музея "Хохловка" (Пермский край). Фестиваль "Seasons в Хохловке" — это соединение истории и современности: пространство музея на два дня наполнится актуальной музыкой, театром, дизайном, ремесленными мастерскими и гастрономическими проектами.

В этом году фестивалям Seasons исполняется 15 лет. В честь этого события команда Seasons Project решила сделать фестиваль фестивалей: собрать на одной территории четыре традиционных фестивальных формата — "Дизайн-субботник", More Amore, "Большие гости", "Детские люди".

More Amore — территория музыки и уличного театра. Гостей ждет большая музыкальная программа, творческие встречи с музыкантами и продюсерами, уличные перфомансы от проекта "Картония", шоу воздушных змеев от создателей старейшего и крупнейшего фестиваля воздушных змеев "Пестрое небо". На творческих встречах можно будет узнать о том, что такое интуитивная музыка, что интересного происходит в современной музыке, уличном театре, мировых уличных фестивалях. На сцене соберутся музыканты и группы из Москвы, Красноярска, Перми и Вильнюса: 3000 K, GNOOMES, "ТВОЕ ДАЛЕКО", OQJAV, "САНСАРА", НААДЯ, ZVENTA SVENTANA, АЛИНА ОРЛОВА, ZEROLINES, ДЕЛЬФИН. Разные направления: от инди до электроники.

Дизайн-Субботник объединит промышленных дизайнеров и новых ремесленников. В избах "Хохловки" разместятся три выставки: мебель от Клуба промышленных дизайнеров (Москва), аксессуары и текстиль "Новое ремесло”, выставка лоскутного шитья. В лектории можно будет послушать паблик-токи на тему традиций и трендов. Также на площадке будут работать дизайн-маркет с работами пермских мейкеров и ресайкл-мастерские для взрослых.

Детские Люди — это активные игры на траве; большие конструкторы; "арт-забор”, который в течение двух дней будут разрисовывать маленькие художники; костюмированные шествия. Ведущие пермские музеи готовят творческие мастерские, проект "Картония" устраивает мастерскую по созданию музыкальных инструментов из картона. Также в творческой программе: уроки флористики, лепки и столярные мастерские. Московский театр "СНАРК" покажет интерактивные спектакли для детей разного возраста ("Как стать художником" (6+), "Ухти-Тухти" (6+)).

Большие Гости — все о еде. Фудкорт, на котором будут представлены новые гастрономические проекты Перми, длинный стол, за которым можно будет дружно усесться и перекусить, лекции от пермских и московских шеф-поваров о теории и практике еды, о локальной кухне и мировых тенденциях. На фестивале можно будет купить пряный лимонад или мороженое, расположиться на пледе на зеленой лужайке и порадоваться лету.

Оба дня на площадке будет работать фотозона от друзей фестиваля Instax. Гости смогут проявить себя и сделать оригинальные моментальные снимки на камеру Instax mini9. В подарок каждый гость получит модную открытку, татуировку или стикер-пак, а самый удачливый сможет выиграть новую камеру Instax mini9.

Фестиваль "Seasons в Хохловке" проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках проекта "Пермский период. Новое время".

Даты и время проведения: 27 и 28 июля, с 11:00 до 22:00.

Билеты:

27 июля

28 июля

27 + 28 июля

Возрастная категория 0+

Официальный сайт: www.seasons-perm.ru