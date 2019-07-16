В Пермском крае проходят рейды по большегрузным машинам с закрытыми госномерами

ТАСС, 16 июля. В Пермском крае начались рейды по большегрузным автомобилям, чьи владельцы и водители закрывают регистрационные госномера. Как сообщают в инспекции Государственного технического надзора Пермского края, владельцы (собственники) и водители большегрузного транспорта, чтобы избежать ответственности, умышленно скрывают государственные регистрационные знаки (номера машин).

Для предотвращения умышленного сокрытия номеров сотрудниками Министерства транспорта Пермского края, инспекции Гостехнадзора Пермского края и Госавтоинспекции проведены профилактические мероприятия на автодорогах Полазна – Чусовой и Голдыри – Орда – Октябрьский, где установлены автоматические пункты весогабаритного контроля для сохранности дорог в регионе. Три автоматических пункта весогабаритного контроля были установлены в декабре 2017 года и введены в эксплуатацию с апреля 2018 года.

"В ходе рейдов сотрудники ГИБДД просматривают дистанционно изображение, переданное с камер, установленных на пункте весогабаритного контроля, и останавливают нарушителей. Водителю за нарушение правил дорожного движения грозит наказание – от штрафа в несколько тысяч рублей до лишения прав управления автомобилем", - сказано в сообщении инспекции.

Также проводится скрытый контроль непосредственно в местах установки пунктов весогабаритного контроля, когда сотрудники ГИБДД или Гостехнадзора осуществляют видеофиксацию проезда большегрузного транспорта через зону весогабаритного контроля с закрытым номерами. После этого данные транспортные средства останавливаются, и водители привлекаются к административной ответственности.

"Такие профилактические мероприятия будут проводиться регулярно", - сообщили в инспекции.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств предусмотрен штраф от 150 до 500 тыс. рублей. Кроме того, впоследствии владельцам (собственникам) транспортных средств выставляются штрафы за перегруз.

Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на перечень поручений вице-премьера РФ Максима Акимова по итогам совещания с "Опорой России", правительство РФ обдумывает возможность снижения минимальных штрафов за перевес грузовиков и дифференциации этих штрафов в зависимости от тяжести проступка. Согласно перечню, Минтранс и Минэкономразвития совместно с "Опорой" должны разработать решения этих вопросов до 1 августа.