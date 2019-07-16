В Тюменской области откроется центр профмастерства и квалификации педагогов

ТАСС, 16 июля. В рамках реализации нацпроекта "Образование" в сентябре 2019 года в Тюмени откроется Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов Тюменской области. Распоряжение о его создании подписал губернатор Александр Моор, сообщают в региональном департаменте образования и науки.

"На базе центра в ходе добровольной независимой оценки будет определяться степень развития профмастерства педагогов, работающих с детьми всей области. Результаты проведенной диагностики лягут в основу индивидуального образовательного маршрута каждого конкретного учителя. Профессиональный экзамен же будет проходить по единым контрольно-измерительным материалам при сопровождении экспертов", - сообщили там.

Еще одной важной функцией учреждения, отметили в департаменте, будет пробное тестирование педагогических работников перед аттестацией на присвоение квалификации и на соответствие занимаемой должности, а также для сертификации программ дополнительного профобразования.