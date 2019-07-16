Губернатор ЯНАО: на Ямале вводятся новые меры поддержки детей-инвалидов

ТАСС, 16 июля. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в Лабытнангах пообщался с семьями, где воспитываются дети-инвалиды. По словам главы региона, сейчас выплата родителям, вынужденным ухаживать за детьми-инвалидами, прерывается по достижении совершеннолетия детей, а необходимость заботы остается. "Поэтому мы решили на окружном уровне, что с 1 января следующего года выплата пособия таким родителям не будет иметь ограничений по возрасту. Она будет постоянной для тех, кто нуждается в таком уходе, а один из родителей из-за этого не может работать. Выплата в размере прожиточного минимума будет постоянной", - приводят слова Дмитрия Артюхова в пресс-службе губернатора.

Пособие для трудоспособных граждан, осуществляющих постоянный уход за неработающими дееспособными гражданами, достигшими возраста 18 лет и имеющими первую группу инвалидности, вводится в регионе впервые. Подобные ситуации могут возникнуть, когда, например, человек попадает в аварию и остается прикован к постели, либо после инсульта, а также в отношении детей-инвалидов, достигших совершеннолетия и страдающих тяжелой формой ДЦП. Размер выплаты составит 18 252 рубля. Ямал станет пятым регионом после Московской, Архангельской и Омской областей, а также Ненецкого автономного округа, где будет выплачиваться такое пособие.

Выплата будет предоставляться одновременно с получением компенсационной выплаты через отделение ПФР. Это минимизирует перечень документов, которые необходимы для подтверждения осуществления ухода. Новая мера поддержки коснется примерно 170 ямальцев.

На поддержку таких семей направлен и ряд других принятых правительством округа решений. Все они будут рассмотрены на ближайшей сессии законодательного собрания Ямала, отметил губернатор.

Возмещение стоимости проезда

С начала следующего года ребенку-инвалиду и сопровождающему его в поездке неработающему родителю будет раз в год возмещаться стоимость проезда по России. Это коснется расходов на билеты на поезда, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, вернут деньги за проезд на водном, воздушном, междугородном и личном автомобильном транспорте (за исключением такси). Похожая норма действовала в округе и раньше, но возмещался проезд к месту лечения. Теперь подтверждать факт лечения будет не нужно. В адрес губернатора поступило несколько просьб исключить это требование, так как обыкновенный отдых для ребенка-инвалида важен не меньше медицинских процедур. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться 2350 детей.

"Любой выезд с Крайнего Севера, теплый климат – это уже лечение, особенно для детей с серьезными проблемами здоровья. Поэтому мы договорились, что неработающему родителю и самому ребенку раз в год будем оплачивать любой выезд", - отметил губернатор.

Реабилитационный сертификат

По просьбам родителей изменятся и условия использования реабилитационного сертификата. Такой документ выдается на Ямале с 2014 года. Его могут получить родители детей с ограниченными возможностями здоровья, которые были признаны таковыми в возрасте до пяти лет. Номинал сертификата – 500 тыс. рублей. Его можно использовать на оплату медицинской реабилитации или абилитации в виде восстановительной терапии и (или) реконструктивной хирургии. По старым правилам использовать сертификат полностью и частями можно было, пока ребенку не исполнится пять лет. Кроме того, расходы за один раз не должны были превышать 100 тыс. рублей.

В пресс-службе отмечают, что по новым условиям сертификат будут выдавать при признании ребенка инвалидом в возрасте до семи лет, а воспользоваться им можно будет в течение пяти лет с момента выдачи. Например, ребенку установили инвалидность в четыре года, родители получили реабилитационный сертификат, когда ему исполнилось шесть лет. Распорядиться денежными средствами они могут до достижения ребенком возраста 11 лет.

Третья поправка – лимит единоразовых расходов увеличен до 150 тыс. рублей. Остальные средства возможно использовать при последующих обращениях до полного использования средств реабилитационного сертификата. На сегодняшний день на Ямале имеют право на получение сертификата родители 441 ребенка-инвалида, рожденных с начала 2014 года.

"Реабилитационный сертификат – это наша ямальская особенность, мы его в свое время придумали. И сумма в нем приличная – полмиллиона. Но мне поступали обращения, что не все успевают им воспользоваться. Мы рассмотрели разные варианты и остановились на таких поправках, они точно начнут действовать уже со следующего года", - сказал глава региона.

Пособие опекунам совершеннолетних недееспособных граждан

С 2020 года будет в три раза увеличено пособие опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Сейчас они получают 5 997 рублей, с 1 января эта сумма вырастет до 18 252 рублей. На Ямале это 466 человек. Чаще всего это близкие родственники, которые ухаживают за теми, кто из-за психического расстройства не осознает значения своих действий и не руководит ими. Ежедневный уход за такими гражданами требует времени, сил и ставит жесткие ограничительные рамки: опекуны часто не имеют возможности выехать за пределы своего места жительства, не имеют полноценной возможности зарабатывать.

Ямал первым из регионов выступил с инициативой выплачивать вознаграждение таким людям независимо от доходов семьи, степени родства и трудозанятости опекунов. На сегодняшний день выплата установлена в семи субъектах РФ (Хабаровский и Камчатский края, Владимировская, Вологодская и Омская области, Еврейская автономная область и ЯНАО), но вышеперечисленные условия остаются только на Ямале. "Эта мера поддержки помогает решить сразу несколько задач. Во-первых, повышает уровень финансовой обеспеченности опекунов, а во-вторых, создает условия для того, чтобы недееспособные граждане оставались в семье, а не помещались в специализированные учреждения. Именно такой системы долговременного ухода требуют нацпроект "Демография" и федеральный проект "Старшее поколение", - сказано в сообщении пресс-службы.