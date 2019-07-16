Объявлен состав артистов live-сцены Alfa Future People 2019

Москва, 16 июля. Крупнейший российский фестиваль электронной музыки Alfa Future People, который пройдет под Нижним Новгородом с 16 по 18 августа, объявил состав участников live-сцены, одной из новинок этого года. Основой лайн-апа здесь станет хип-хоп — стиль, уже далеко не первый год стирающий границу между "живой" и "электронной" музыкой. На сцену поднимутся такие артисты, как воспитанники Оксимирона Markul и Thomas Mraz, стокгольмский рэп-исполнитель Yung Lean, футурист из Сибири Pixelord, уфимский хип-хоп-исполнитель i61, петербуржец sp4k, самарец Семен Лисейчев, выступающий под псевдонимом MC Сенечка, ритуальные рейверы Bad Zu, изобретатель жанра weedwave из Тамбова Захар Бравиков (он же Summer of Haze) и Карина Истомина, диджей-сеты которой звучат на танцполах по всей России.

Ключевым хедлайнером сцены станет Yung Lean. Двадцатидвухлетний уроженец Минска Юнатан Леандер Хостад начал свою карьеру в Стокгольме, куда родители перевезли его в трехлетнем возрасте. Хостад стал популярным всего в 16 лет после того, как клип на его песню Ginseng Strip 2002 стал вирусными и набрал шесть миллиардов просмотров в YouTube. Всего год спустя Yung Lean уже гастролировал по Европе и Северной Америке. В 2015-м он впервые прибыл в Россию. На AFP он приезжает в статусе мировой звезды.

Лейбл Оксимирона Booking Machine прислал сразу двух артистов. Первый — лондонский эмигрант Марк Маркул (выступающий под соответствующим псевдонимом Markul). Он уже успел наделать шума не только совместным с Окси треком и клипом Fata Morgana, но и сформировать собственную фан-базу. За псевдонимом Thomas Mraz скрывается уроженец Уфы Алмас Гатауллин — исполнитель современного r’n’b. Здесь же выступит и бывший коллега Алмаса по объединению Dopeclvb по прозвищу i61, который специально для AFP приготовил особенную программу — первое выступление проекта ANGELWAVE, в котором компанию ему составит певица, имя которой пока не называется.

Другим направлением сцены станет электронная музыка. Здесь главный исполнитель — сибиряк Алексей Девянин, он же Pixelord, соединяющий в своих треках IDM в духе Aphex Twin и синтезаторы. Компанию Девянину составят столь же медитативный проект Summer of Haze и дуэт Bad Zu, соединяющий рейв и психоделические этно-мотивы.

Добраться до AFP теперь еще проще: поможет в этом богатая туристическая инфраструктура, развернутая в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу. В городе работает международный аэропорт, а из Москвы и Петербурга в Нижний ходят скоростные поезда (добраться из столицы можно всего за три с половиной часа). Путь на автомобиле по скоростной трассе займет немногим больше (4-6 часов в зависимости от транспортной ситуации). На самом фестивале устроена комфортабельная кемпинг-зона с горячими душами, локерами, станциями подзарядки гаджетов и прочими удобствами, а для желающих есть VIP-кемпинг с предустановленными палатками. Жить в кемпинге при этом совсем не обязательно – если хочется городского комфорта, можно базироваться в многочисленных отелях Нижнего Новгорода (в городе самый большой гостиничный фонд в стране после Москвы и Петербурга), а путь на электричке из города в поселок Большое Козино (станция находится в шаговой доступности от фестиваля) займет всего 40 минут.

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