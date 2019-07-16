Яндекс.Эфир организует прямую трансляцию с фестиваля "НАШЕСТВИЕ-2019"

Москва, 16 июля. Яндекс.Эфир 18, 19, 20 и 21 июля дарит всем уникальную возможность "побывать" на трех сценах крупнейшего всероссийского музыкального опен-эйра "НАШЕСТВИЕ", отмечающего в этом году свое 20-летие.

Четыре дня живые выступления любимых групп в HD качестве, отличный звук, масштабная съемка, редкие закулисные кадры, вещание из студий - все самое важное и интересное на "НАШЕСТВИИ" благодаря сервису Яндекс.Эфир в компьютере и на всех мобильных устройствах.

Впервые за всю историю "НАШЕСТВИЯ" в прямом эфире покажут выступление групп на трех сценах. Лайн-ап в этом году получился внушительный: всего на "Главной", "НАШЕ 2.0" и на новой сцене "УЛЬТРА" выступят более 120 коллективов. Многие из артистов готовят уникальные выступления: БИ-2 сыграют последний концерт в рамках тура "Горизонт событий", группировка "Ленинград" проведет свой финальный концерт, Мумий Тролль вспомнят главные хиты с альбома "Морская", Глеб Самойлов & The Matrixx выступят с симфоническим оркестром, а Гарик Сукачев даст старт большому юбилейному туру "GO!".

Трансляция "НАШЕСТВИЯ" будет доступна на главной странице Яндекса, в Яндекс.Эфире и мобильном приложении Яндекс. Те, кто по каким-то причинам не окажутся на поле в Большом Завидове Тверской области, смогут абсолютно бесплатно смотреть прямой эфир "НАШЕСТВИЯ-2019". А те, кто пропустит выступления, смогут посмотреть запись.

Яндекс.Эфир — это сервис, где можно бесплатно смотреть фильмы и сериалы, видео-блогеров, прямые трансляции спортивных и культурных событий. Сервис предлагает более 200 тематических каналов. Недавно в Эфире появился персональный канал, который подстраивается под интересы зрителя и предлагает каждому наиболее подходящий контент. При выборе контента Яндекс использует свои знания о пользователях: что они смотрят на сервисах компании, какие видео лайкают и какие темы им интересны.

Все подробности о фестивале "НАШЕСТВИЕ-2019" - на сайте nashestvie.ru, в эфире "НАШЕго Радио" и в социальных сетях радиостанции.

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