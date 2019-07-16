Театр кукол имени С.В. Образцова выступит 20 июля в рамках Чеховской недели в Баденвайлере

Москва, 16 июля. В городе Баденвайлер (земля Баден-Вюртемберг) 20 июля выступит Государственный академический Центральный театр кукол имени С.В. Образцова (Москва). Артисты представят кукольную программу – гала-концерт "Обыкновенное в необыкновенном". Гастроли входят в программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии и традиционной Чеховской недели в Баденвайлере.

Зрители увидят постановку Екатерины Образцовой – российского театрального режиссера, мультипликатора, актрисы, внучки основателя московского театра кукол Сергея Владимировича Образцова. В программе – фрагменты "классических" постановок Образцова "Необыкновенный концерт" и "Дон Жуан", спектаклей Образцовой "Большое путешествие: драконы, демоны, герои" и "Али-Баба" (режиссер Борис Константинов). Так, в спектакле показываются куклы разных стран и техники вождения, собранные со всего мира.

"Ведущим" гала-концерта станет представитель Германии – Барон фон Мюнхгаузен, главный герой одноименного спектакля, недавней премьеры Екатерины Образцовой.

Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова – крупнейший российский кукольный центр искусства играющих кукол. Театр объединяет единственную в России библиотеку литературы о куклах и самый большой в мире Музей театральных кукол от античности до наших дней.

В театре, созданном в 1931 году, были представлены шедевры мирового театрального искусства – спектакли "По щучьему велению" (1936), "Волшебная лампа Аладдина" (1940), "Король-олень" (1943), "Необыкновенный концерт" (1946), "Божественная комедия" (1961), "Дон Жуан" (1975). Сегодня известные режиссеры и художники ставят здесь новые постановки, синтезируя разнообразные жанры и зрелищные формы театра кукол для маленьких и взрослых зрителей.

На Чеховскую неделю театр приезжает в Баденвайлер уже в третий раз. Этот город более 100 лет поддерживает литературные связи и контакты с Россией.

Концерт пройдет в баденвайлерском культурно-деловом центре "Курхаус" в зале "Ренэ Шикеле".

Возрастная категория 6+

Место проведения: "Курхаус"

Schlossplatz 2, 79410 Badenweiler

Программа:

20 июля – гала-концерт "Обыкновенное в необыкновенном".

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/.