Баста: наконец пришло время действительно независимых музыкантов

Музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста), главная звезда прошедшего 13–14 июля Международного молодежного фестиваля KFC BATTLE (6+), поделился мнением о том, как изменилась музыкальная индустрия за последние 20 лет, и дал советы молодым исполнителям.

— В KFC BATTLE FEST вы выступили наставником в направлении "рэп". Как вы ощущаете себя в этой роли и какие критерии оценки считаете важными – образ, тексты песен, музыкальную составляющую, манеру выступления или что-то другое? К каким трудностям должны быть готовы молодые исполнители, которые хотят добиваться успеха?

— Важно все вместе. Можно обладать идеальным слухом и иметь голос, которому нет равных, но проиграть просто из-за отсутствия харизмы или неумения подать себя. Трудность у каждого творческого человека по большому счету только одна – умение совладать с собой. Нужно определенное упорство, готовность работать, усидчивость и сила воли.

— Вы являетесь совладельцем творческого объединения Gazgolder и хорошо знаете, что уход исполнителя из лейбла – всегда сложный момент для обеих сторон. Особенно если за время совместной работы музыкант сильно продвинулся и набрал популярность. Как вы относитесь к подобным ситуациям?

— Мы продолжаем работать почти со всеми артистами, с которыми сотрудничали раньше, общаемся, помогаем друг другу и реализуем совместные проекты. Это видно по всем нашим проектам. Мы изначально предлагаем музыкантам достаточно свободный формат отношений – все, кто интересуется сотрудничеством с Gazgolder, знают, как работает наше творческое объединение. "Уход с лейбла" – формулировка не про нас.

— В июне исполнилось 20 лет вашему легендарному хиту "Моя игра". За это время многое изменилось, вы прошли путь от начинающего рэпера до одного из самых влиятельных музыкантов и продюсеров страны. Что, по-вашему, поменялось в индустрии за эти 20 лет? Изменились ли требования к артистам, которые хотят завоевать публику?

— Все стало проще. Путь от музыканта к слушателю сократился во много раз – теперь судьба музыки полностью в руках исполнителя. Наконец пришло время действительно независимых музыкантов. Записал, выложил, и, если это талантливо, скорее всего, без внимания не останется. Кто-то говорит, что и сам контент стал проще, никто не заморачивается над его качеством. Это не совсем так. Стало гораздо больше разной музыки – и простой, и сложной.

— В апреле 2017 года на ваш концерт в "Олимпийском" пришли 35 тыс. человек. Вы стали первым российским исполнителем, которому удалось собрать такое количество людей на концерте. В июле 2020 года вы первым из российских артистов дадите сольный концерт на футбольной арене "Лужники" (14+), куда придут больше 60 тыс. человек. Как вы решились выступить на такой масштабной площадке?

— Мы постепенно двигались в этом направлении. Первыми осваивали площадки, на которые мало кто решался до нас, – "Крокус Сити Холл", Государственный Кремлевский дворец, "Мегаспорт", "Олимпийский" и теперь "Лужники". В 2020 году мне исполнится 40 лет. К моменту концерта я планирую выпустить новый, шестой альбом. Это самая большая площадка, на которой проходил финал чемпионата мира по футболу, и, насколько мне известно, еще ни один российский артист не играл на ней сольных концертов. Я понимаю, что на мне лежит колоссальная ответственность.

— KFC BATTLE FEST объединяет десятки тысяч креативных людей из России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Украины, Киргизии и Грузии. Вы родились в Ростове-на-Дону, где синтез разных национальностей тоже хорошо ощущается. Как вы думаете, что может дать молодым исполнителям опыт взаимодействия в мультикультурном формате?

– Широкий кругозор и новые знания, которые появляются благодаря такой коммуникации, еще никому не вредили. И, конечно, молодым исполнителям нужно учиться завязывать связи – это тоже полезная штука.