Итоговая выставка проекта Magnum Live Lab/19 начала работу в Москве

Москва, 16 июля. Сегодня в Москве открылась выставка экспериментальной лаборатории Magnum Live Lab/19, организованная Комитетом по туризму города Москвы совместно с международным фотоагентством Magnum Photos. В экспозицию вошел 121 лучший кадр фотографов агентства Magnum Photos зимнего и летнего этапов проекта. Партнерами мероприятия выступили Яндекс.Такси Премиум, гостиница "Националь" и фотолаборатория Ptichka Print.

Magnum Live Lab — это международный проект, в рамках которого фоторепортеры легендарного агентства Magnum Photos в течение двух недель знакомятся с городом и осуществляют съемки, затем в открытом для публики режиме обсуждают фотографии и готовят экспонаты для итоговой выставки.

В российской столице лаборатория Magnum Live Lab/19 проводится совместно с Комитетом по туризму города Москвы. Куратором проекта выступила Нина Гомиашвили. Первая часть проекта состоялась зимой этого года в павильоне "Купол" парка "Зарядье": в Москве работали три фотографа — Томас Дворжак (Германия), Алекс Майоли (США) и Нюша Таваколян (Иран).

Во второй сессии экспериментальной лаборатории Magnum Live Lab/19 приняли участие три фотографа — Георгий Пинхасов (российский участник Magnum Photos, проживающий в настоящее время во Франции), Марк Пауэр (Великобритания) и Алекс Уэбб (США). В течение двух недель фотографы работали в московском метро, столичных парках, музеях, на вокзалах, рынках и фудкортах, фиксировали атмосферу Москвы днем и ночью, снимая архитектуру и жителей современного мегаполиса.

Куратор проекта Нина Гомиашвили рассказала о работе Magnum Live Lab/19: "Фотографы знакомятся с городом, они влюбляются в него, у них появляются отношения. И результат этих недолгих отношений, длиною в две недели, мы видим на выставке".

За две недели работы в Москве Георгий Пинхасов посетил Новую Третьяковку и Пушкинский музей, блошиный рынок в Измайлово, ГУМ и гостиницу "Националь", снимал центральные улицы и строительство станции метро "Лефортово". Георгий Пинхасов родился в Москве и, хотя долгие годы живет во Франции, Москву считает своим родным городом: "Я не могу не любить Москву, это моя родина. Здесь очень много красивых мест, и здесь прекрасно жить. И, конечно, Москву украшают ее жители. Мне интересно снимать людей, но не лица, а их образы". Одним из своих учителей Георгий Пинхасов считает американского фотографа Алекса Уэбба, который также стал участником летней сессии Magnum Live Lab/19. Он снимал Москву, ежедневно проходя около 20 км. В объектив Уэбба попали жизнь Москва-Сити, Даниловского рынка, бассейна "Чайка", Аптекарского огорода и клуба "Цветоводы Москвы", а также такие места, как ВДНХ, крыша музея "Гараж", Красная площадь, площадь трех вокзалов, Крымский вал и Парк Горького. В начале своего творческого пути Алекс Уэбб занимался исключительно черно-белой фотографией, но затем пришел к цвету. С тех пор Алекс Уэбб находит в каждом городе свои цвета: "У Москвы совершенно уникальная цветовая палитра с градацией зеленых цветов: от салатового до темно-зеленого, в других городах я не видел ничего подобного".

Третий участник летней сессии Magnum Live Lab/19 Марк Пауэр, работал исключительно в темное время суток, выбирая для съемок нетуристические маршруты вокруг Белорусского и Киевского вокзалов, Старого и Нового Арбата, даже на ВДНХ, исследовал скрытую территорию. В ответ на выражение "Moscow never sleeps", Марк Пауэр предполагает: "На самом деле, Москва спит. В три часа ночи гаснет вся подсветка, а рассвет наступает только в четыре, и этот час для меня — самое лучшее время. Я хожу по ночным пустынным тихим закоулкам, дворам, я вижу ночью то, что днем запрятано в лучах солнца".

Выставку открыли Татьяна Шаршавицкая, заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы, директор Музея Архитектуры Елизавета Лихачева, куратор проекта Нина Гомиашвили и фотографы летней сессии Георгий Пинхасов, Марк Пауэр и Алекс Уэбб. В Музее Архитектуры зрители наблюдали историю современной Москвы глазами трех выдающихся фотографов агентства Magnum Photos, которая, по мнению организаторов проекта, станет летописью для будущих поколений жителей столицы.

Среди первых посетителей выставки были директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, директор Политехнического музея Юлия Шахновская, телеведущая Софико Шеварнадзе, дизайнер одежды Наталья Туровникова, модельеры Екатерина Гомиашвили и Андрей Артемов, стилист Влад Лисовец, архитекторы Евгений Асс и Юрий Аввакумов, Аслан Кцоев, управляющий директор МФК "Меркурий Тауэр", Алена Долецкая, креативный консультант журнала "Флакон", Алиса Прудникова, директор Уральской биеннале.

Гостям вернисажа предлагали шампанское Балаклава шардоне брют от производителя крымских вин "Золотая балка", после осмотра выставки посетители разъезжались на автомобилях премиальных классов от Яндекс.Такси Премиум.

Выставка Magnum Live Lab/19 открыта в Музее архитектуры до 1 сентября.

Место: Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева, флигель "Руина".

Адрес: Воздвиженка, дом 5/25.

Режим работы выставки:

16 июля – 1 сентября, вт, чт 13:00 – 21:00, ср, пт-вс, 11:00 – 20:00.

Вход свободный.

Возрастная категория 18+

ОРГАНИЗАТОРЫ

АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" — это некоммерческая организация, учрежденная Комитетом по туризму города Москвы в ноябре 2018 года, которая реализует имиджевые проекты и проводит различные маркетинговые мероприятия, направленные на продвижение туристического потенциала Москвы в России и за рубежом.

Magnum Photos — международное фотоагентство, основанное в 1947 году по инициативе Анри Картье-Брессона, Роберта Капы, Джорджа Роджера и Дэвида Сеймура. Стилистическое разнообразие каждого из основателей позволило создать один из самых важных творческих профессиональных кооперативов в истории фотографии. Располагая офисами в Париже, Нью-Йорке, Лондоне и Токио, сегодня Magnum Photos работает с наиболее известными фотографами по всему миру, разделяющими ценности основателей и сочетающими в своей практике журналистику, искусство фотографии и документальное повествование. Фотографы Magnum Photos освещают хронику мировых событий, снимают людей, места и объекты культуры.

Музей архитектуры им. А.В. Щусева располагается в зданиях городской усадьбы Талызиных-Устиновых XVII–XIX веков. Усадьба включает главный дом, хозяйственный флигель, флигель "Руину" XVIII–XIX вв. и "Аптекарский приказ" — трапезные палаты XVII века. В музее проводятся выставки, посвященные истории отечественной и зарубежной архитектуры и смежным областям искусства. Также музей занимается научными исследованиями, реставрационной и образовательной деятельностью. Фонды музея насчитывают более 800 000 единиц хранения.

УЧАСТНИКИ Magnum Live Lab/19, МОСКВА, 02–15.07.2019

Георгий Пинхасов (Gueorgui Pinkhassov), фотограф

Пинхасов проявил интерес к фотографии еще в школе. После окончания ВГИКа работал на киностудии "Мосфильм" в качестве фотографа на съемочных площадках.

В 1978 году Пинхасов вступил в Московский союз графиков. На его работы обратил внимание режиссер Андрей Тарковский и пригласил фотографа сделать репортаж о фильме "Сталкер".

В 1988 году присоединился к Magnum Photos. Является единственным русским представителем в фотоагентстве.

Живет и работает в Париже.

Марк Пауэр (Mark Power), фотограф

В юности Марк Пауэр обучался живописи в Брайтонском политехническом институте, а после его окончания в 1981 году отправился с фотокамерой в путешествие. Из путевых заметок его интерес к фотографии перерос в профессиональную деятельность, с 1983 года Марк Пауэр стал работать с различными британскими изданиями и благотворительными организациями.

Первым из долгосрочных проектов Марка стал The Shipping Forecast, для которого с 1992 по 1996 год Пауэр сфотографировал географическую зону трансляции морского прогноза погоды на радио BBC Radio 4, состоящую из 31 области. Этот проект стал поэтической визуализацией загадочного языка ежедневных прогнозов погоды в море, означающих вопросы жизни и смерти для одних и романтизацию британского островного статуса для других. The Shipping Forecast был издан в виде книги, а также представлен как выставочный проект в Великобритании и Франции.

Марк Пауэр присоединился к Magnum Photos в качестве кандидата в 2002 году и стал полноправным членом в 2007 году.

Его работы выставлялись во многих галереях и музеях по всему миру, находятся в коллекциях Музея Виктории и Альберта, Музея искусств округа Лос-Анджелес и в других собраниях. Является профессором фотографии Брайтонского университета.

Живет и работает в Брайтоне.

Алекс Уэбб (Alex Webb), фотограф

Параллельно с обучением в Гарвардском университете Уэбб постигал тонкости фотографии в Центре изобразительных искусств Карпентера.

Уже в 1975 году Уэбб начинает участвовать в крупных выставках по всему миру. В 1976 году он стал кандидатом в члены Magnum Photos, а в 1979 году — полноправным членом агентства.

Работы Алекса Уэбба — запоминающиеся образы современной уличной фотографии. Их отличает многоплановость и глубина кадра.

Член Magnum Photos с 1979 года, автор 16 фотографических книг.

Его работы есть в коллекциях Музея американского искусства Уитни, Художественного музея Атланты, Музея изящных искусств в Бостоне, Музея изящных искусств в Хьюстоне, Метрополитен-музея и Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Алекс Уэбб удостоился множества наград и грантов, включая грант Фонда Хассельблад в 1998 году и стипендию Гуггенхайма в 2007 году.

Живет и работает в Нью-Йорке.