Алексей Текслер проинспектировал ход реконструкции улично-дорожной сети Челябинска

ТАСС, 17 июля. Глава Челябинской области Алексей Текслер посетил объекты дорожного строительства в Челябинске. С помощью передвижной лаборатории он проверил качество асфальтобетона, уложенного на улицах областного центра, и ознакомился с работой автоматизированной системы управления дорожным движением, рассказали в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

"Качество дорожных работ – важнейшая задача. Перекладывать каждый год асфальт и перекрашивать разметку – такого быть не должно. Перед нами стоит задача проводить ежедневный мониторинг контроля качества работ. Речь идет не только о состоянии рабочего полотна, его качестве, а также о ширине, толщине, всех параметрах, которые должны соответствовать проекту. Мы эту работу обязательно организуем. Мы увеличили объем средств, которые направляются на дорожный ремонт и строительство. Без надлежащего контроля качества эти деньги могут уйти впустую. Мы этого не допустим", – приводят в управлении слова Текслера.

Руководитель региона ознакомился с работой мобильной системы лазерного сканирования, а также передвижной дорожной лабораторией. Был проведен срез части нового дорожного полотна, Текслер на месте проконтролировал качество уложенной асфальтобетонной смеси.

"Есть традиционные методы проверки качества работ в городских лабораториях. Однако считаю необходимым уже в этом году к контролю привлечь и передвижную лабораторию. Она очень четко показывает те места, где подрядчиком допущены ошибки. Эта лаборатория должна работать на постоянной основе, все недостатки необходимо ликвидировать уже в этом сезоне, не дожидаясь проблем в будущем", – обозначил он.

Реконструкция улично-дорожной сети как часть нацпроекта

В июне президент РФ Владимир Путин провел заседание Государственного совета для обсуждения реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Там глава государства раскритиковал губернаторов за недостаточное внимание к проблеме дорог: "Многие вещи... не требуют больших усилий. Внимание нужно только и правильное, своевременное планирование и своевременное реагирование на эти вопросы", - сказал он.

Еще одной проблемой при строительстве и реконструкции дорог и улиц президент назвал административные барьеры, которые "по-прежнему остаются препятствием для внедрения инновационных решений, современных материалов и конструкций, для объективного выбора наиболее эффективного подрядчика в ходе конкурса". "При этом много, очень много контролеров, много суеты, бумажной волокиты, претензий надзорных органов, которые нередко противоречат друг другу, а объекты либо не сдаются в срок, либо их качество остается сомнительным", - отметил глава государства.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе заседания пообещал, что более 45 тыс. км региональных дорог планируется отремонтировать до 2024 года по нацпроекту БКАД. "К 2024 году субъекты отремонтируют почти 45 тыс. км региональных трасс, вместе с городами совместно сделают еще 30 тыс. км улиц. Сегодня утверждены проектные программы работ по всем 83 регионам, участвующим в проекте. Суммарно по проекту в 2019 году выполняются ремонты более 10 тыс. км дорог и улиц", - сказал министр.

"Само наличие программы позволит регионам приступить к разработке предварительной проектно-сметной документации и планировать работу в долгосрочном периоде", - добавил руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов.

Как отметил ранее министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, стимулирование развития дорожной инфраструктуры находится на особом контроле профильного федерального министерства. "Субъекты будут получать финансирование на развитие инфраструктуры и сами будут определять, в каком микрорайоне что нужно делать: либо финансировать развитие коммунальной инфраструктуры, либо дорожной, либо социальной", - отметил министр.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отмечал в апреле, что правительство РФ в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" распределило более 65,8 млрд рублей на развитие автодорог. По его словам, семь субъектов РФ получат более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог, еще 12,5 млрд рублей направляется на строительство и реконструкцию дорог и мостов в 23 регионах. Ранее правительство распределило 5 млрд рублей по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" между 15 регионами на финансирование дорожной деятельности.

О нацпроекте БКАД

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.