В Якутске состоится выездная сессия Восточного экономического форума – 2019

Москва, 17 июля. В преддверии V Восточного экономического форума – 2019 правительство Республики Саха (Якутия) при поддержке Фонда Росконгресс 29-30 июля проведет выездную сессию на тему "Вклад международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока России".

В ходе сессии будут рассмотрены существующие возможности по использованию ресурсов международных финансовых организаций (МФО) в целях реализации инвестиционных проектов Дальнего Востока, участники обменяются опытом привлечения МФО и проработают создание новых механизмов и инструментов для привлечения иностранного капитала для дальневосточных проектов.

Кроме того, выездная сессия ВЭФ в Якутии станет площадкой для укрепления и развития партнерских отношений с международными финансовыми организациями и банками, а также будет способствовать продвижению инвестиционных проектов и поддержке малого и среднего предпринимательства.

Для участия в мероприятии приглашены руководители федеральных министерств и ведомств, госкорпораций, представители международных финансовых организаций, международных банков, крупнейших компаний Японии, Китая, Кореи, консалтинговых организаций, а также руководители регионов Дальнего Востока.

На панельной дискуссии участники обсудят следующие темы:

- Особенности получения Российской Федерацией займа международных банков развития;

- Кредитование регионов и организаций многосторонними банками развития: возможности и проблемы;

- Опыт и перспективы реализации инвестиционных проектов регионами Дальнего Востока с участием международных финансовых организаций.

Тема "Создание новых инструментов и преференций для привлечения иностранного капитала для проектов, реализуемых на Дальнем Востоке" вынесена на проработку в группах с экспертами, где участники сессии – представители регионов, МФО, бизнеса и власти – смогут детально проработать этот вопрос и попробуют иначе взглянуть на систему привлечения МФО.

Республика Саха (Якутия) – регион, в котором были реализованы проекты с участием международных финансовых организаций. Например, совместно с компаниями TAHAL GROUP и ООО "СЕСТ Инфраструктурный Консалтинг" реализован проект строительства новых водозаборных и водоочистных сооружений. Сейчас республика ведет переговоры по реализации ряда проектов в сфере транспорта, возобновляемой энергетики, коммунальной инфраструктуры с японским банком JBIC и банком развития БРИКС.

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Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября во Владивостоке. Площадка форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 203 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.