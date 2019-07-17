Молодежный оркестр Татарстана выступит на фестивале Young Euro Classic в Берлине

Москва, 17 июля. В берлинском Концертхаусе (Konzerthaus Berlin) 20 июля состоится концерт "Казань – Берлин" Молодежного симфонического оркестра Республики Татарстан. Мероприятие входит в программу XX Международного фестиваля молодежных оркестров мира Young Euro Classic и проходит в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

Молодые музыканты из Татарстана станут дебютантами крупнейшего в Европе фестиваля молодежных оркестров. Они исполнят известные произведения европейских и российских композиторов. В программе – "Симфония №25 соль минор KV 183" (1773) Вольфганга Амадея Моцарта, "Концерт для клавира с оркестром ре минор BWV1052" (1738) Иоганна Себастьяна Баха, три номера из балета "Шурале" (1945) татарского композитора Фарида Яруллина: "Свадебный танец", "Баллада", "Вальс", а также "Кармен-сюита" (1967) Жоржа Бизе – Родиона Щедрина.

Дирижер Молодежного симфонического оркестра Республики Татарстан – Михаил Мосенков, солистка – 11-летняя пианистка Александра Довгань, которая участвовала в открытии "Русских сезонов" в Германии в Берлинской филармонии зимой 2019 года. Ведущим вечера станет немецкий актер Девид Штрисов.

Молодежный симфонический оркестр Республики Татарстан создан в 2012 году по инициативе казанского Управления культуры и художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александра Сладковского. Коллектив регулярно выступает на международных музыкальных мероприятиях, участвует в конкурсах, дает ежемесячные образовательные концерты "Уроки музыки" для школьников Казани. В 2018 году коллектив отметил пятилетие на сцене Государственного большого концертного зала имени С. Сайдашева в столице Татарстана.

Международный фестиваль молодежных оркестров мира Young Euro Classic в этом году проходит с 19 июля по 6 августа. Ежегодно проект объединяет музыкантов из разных стран – от Южной Африки до США – и является важнейшей платформой международного оркестрового движения. Young Euro Classic поддерживает и развивает традиции европейской классической музыки, продвигает идеи свободы, равенства и братства, партнерства, интеграции и мирного сосуществования между поколениями и обществами, выступает против "устаревания" аудитории слушателей и за мультинациональный характер молодежных оркестров.

Проект подтверждает статус Берлина как музыкальной столицы мира. Многие музыканты начинают карьеру именно здесь благодаря выступлениям в Концертхаусе или в Берлинской филармонии. По высказыванию газеты BerlinerMorgenpost, Young Euro Classic – это "родина" для нового молодого поколения музыкантов.

Каждый год фестиваль посещают до 28 000 человек, которые демонстрируют, что классическая музыка в Young Euro Classic является молодой и перспективной.

Место проведения: Концертхаус (Konzerthaus Berlin)

Gendarmenmarkt, 4, Берлин, Германия.

Программа:

20:00 – концерт "Казань – Берлин" Молодежного симфонического оркестра Республики Татарстан.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

Возрастная категория 16+