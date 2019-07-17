Московская область встречает Всероссийский театральный марафон

Москва, 17 июля. Московская область встречает театральный марафон. Крупнейший проект Года театра - Всероссийский театральный марафон - продолжается. Стартовав 18 января во Владивостоке, знаменитая гастрольная эстафета уже прошла по Дальнему Востоку, Сибири, Уралу, Поволжью и с большим успехом идет по центру России.

Сегодня, 17 июля, марафон доберется до Московской области. Торжественная передача символа марафона пройдет на сцене Щелковского театра.

В рамках Всероссийского театрального марафона 17 и 18 июля Щелковский театр примет на своей сцене Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи. Вниманию зрителей будут предложены два спектакля: комедия Рэя Куни "№13" (18+) и "Трям! Здравствуйте!" (0+) по пьесе Сергея Козлова.

Щелково станет 57 городом-участником Всероссийского театрального марафона.

"Всегда примечательно, когда яркие традиции создаются на наших глазах. Передача символа театрального марафона как раз из таких. Мы очень рады принимать у нас замечательный театр из Рязани, наших друзей, и надеемся, что активизация гастрольной жизни перекочует из Года театра на все последующие", - отметила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.