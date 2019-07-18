Ростех примет участие в развитии энерго- и цифровой инфраструктуры Тюменской области

ТАСС, 18 июля. Тюменская область и Госкорпорация Ростех договорились о реализации совместных проектов в сфере цифровизации региональной инфраструктуры, внедрения энергосберегающих технологий и создания высокотехнологичной промышленной продукции. Соглашение подписали в среду, 17 июля, в Москве генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщают в пресс-службе губернатора.

"Тюменская область – один из важных промышленных регионов России. Территория интенсивно развивается, внедряет передовые технологии в самых разных сферах. Ростех готов оказать региону всестороннюю поддержку в этом - своими разработками, комплексными решениями, экспертизой. Данное соглашение позволит нам активно взаимодействовать в проектах цифровизации региона, повышать комфортность и безопасность городской среды, а также решать задачи в рамках приоритетных национальных проектов", – цитируют в пресс-службе слова Чемезова.

Подписанное соглашение также предусматривает сотрудничество в области внедрения высокотехнологичных методов производства, промышленной робототехники, аддитивных технологий, композитных материалов и т.д. в различных отраслях экономики Тюменской области.

"Наш регион уже не один год серьезно и системно занимается внедрением цифровых технологий. Мы поэтапно развиваем базовую и поддерживающую инфраструктуру этой отрасли. Подписанное соглашение открывает Тюменской области новые возможности для создания и продвижения инновационных и цифровых технологий, их применения в совершенно разных сферах региональной экономики. В частности, в рамках решения задач безопасности городов и инфраструктуры Тюменской области, соглашение предусматривает внедрение интеллектуальной видеоаналитики на основе распознавания лиц", – отметил Моор.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как "АвтоВАЗ", "КамАЗ", Концерн Калашников, "Вертолеты России", Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.