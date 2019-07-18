Фестиваль "НАШЕСТВИЕ" начнется с музыкального препати

Москва, 18 июля. Праздник в честь 20-летнего юбилея "НАШЕСТВИЯ" начнется за день до официального открытия: сегодня в 21:00 на Главную сцену выйдет Сергей Шнуров. Четырехдневный музыкальный марафон стартует с выступления популярной группировки "Ленинград", которая выступит на "НАШЕСТВИИ" с "финальным" сэтом из самых знаковых треков. Выступление питерцев в 23:00 продолжит рок-исполнитель Глеб Самойлов со своей группой The Matrixx в сопровождении симфонического оркестра "Глобалис". Завершит музыкальную программу дня еще один коллектив с берегов Невы "Северный Флот", который выйдет в 00:00 на новую сцену "УЛЬТРА".

Входные гейты на поле Большого Завидова Тверской области откроются 18 июля в 17:00, а парковки уже начали принимать первых гостей.

Все подробности, участники, схема проезда, меню и другая важная информация - на сайте nashestvie.ru.

"НАШЕСТВИЕ" – крупнейший российский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией "НАШЕ Радио".

19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области "НАШЕСТВИЕ" отметит круглую дату – 20 лет. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. "НАШЕСТВИЕ" – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и именитым, и молодым исполнителям.

С 2009 года "Главное приключение года" обрело постоянную "прописку" – Большое Завидово в Тверской области. Огромная территория, расположенная в Тверской области, находится в 10 км от федеральной трассы "Москва – Санкт-Петербург" и в 3 км от железнодорожной платформы "Конаковский Мох".

"НАШЕСТВИЕ" стремится стать одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в России, но и за рубежом. Это обеспечивается созданием в полевых условиях колоссальной по объему инфраструктуры. Каждый год организаторы делают все, чтобы бытовые условия для всех категорий зрителей становились более комфортными, а развлекательная программа – разнообразнее и интереснее.

Возрастные ограничения 18+