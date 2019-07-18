XIX Фестиваль "Императорский букет" пройдет 20-21 июля в Павловске

Санкт-Петербург, 18 июля. В Государственном музее-заповеднике "Павловск" 20-21 июля пройдет ежегодное торжество – фестиваль цветочного и ландшафтного искусства "Императорский букет".

Нынешний XIX по счету фестиваль посвящен проходящему в России Году театра. Весь Придворцовый район Павловского парка и долина реки Славянки превратятся в ряд сменяющихся театральных сцен, на которых будет разыгран "Спектакль цветов".

Главная сцена Павловского парка – Парадный плац перед дворцом. В естественных кулисах дворцовых фасадов плац представляет собой огромный зрительный зал. Театральная тематика праздника акцентирована двумя необычными панно: театральные маски "Трагедия" и "Комедия", выполненные из лепестков цветов в виде мозаики. Они как символы фестиваля, установленные перед импровизированной сценой, притягивают внимание зрителей. На этой сцене пройдут флористическое шоу и дефиле в цветочных масках. Будет много музыки, которая прозвучит в исполнении известных петербургских музыкантов.

На плацу гости праздника повстречают популярных театральных персонажей, над которыми потрудились флористы. Это арт-объекты – Коломбина, персонаж итальянского народного театра, расположившаяся около цветочной арки как на сцене комедии dell’arte; Кармен на фоне цветочной инсталляции "Кармен-сюита" как символ музыки; Золушка, отправляющаяся на бал в карете, декорированной цветочной композицией в виде тыквы.

Направляясь на прогулку вокруг дворца, посетители окажутся у Галереи Гонзага, где нарядная гондола с цветами пригласит в путешествие, позволяющее окунутся в атмосферу "Венецианского карнавала". А рядом, на Итальянской лестнице, актеры в старинных костюмах разыграют этюды в стиле комедии dell’arte. После шума итальянского представления в тиши Собственного садика гости смогут почувствовать себя в театре Древней Греции: флористические композиции посвящены богам и музам.

Вернувшись к Тройной липовой аллее, можно будет полюбоваться цветочной аркой, оформление которой навеяно сюжетом комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь" с ее миром фантастических персонажей. По другую сторону Тройной липовой аллеи на Вольерном участке в Лабиринте, забаве XVIII века, посетители окажутся "В плену красоты", рассматривая цветочный арт-объект, напоминающий прическу придворной дамы.

Цветочный декор украсит Павильон с памятником Марии Федоровне, хозяйке Павловска и его главной Музе, любительнице цветов, знатоку ботаники и, конечно, вдохновительнице фестиваля "Императорский букет".

Прогулявшись в Старую Сильвию, можно будет пройти через флористический портал "Триумф Аполлона". На круглой площадке, куда сходятся Двенадцать дорожек и где Аполлон беседует с музами, прозвучат отрывки из поэм древнегреческого поэта Гомера "Илиада" и "Одиссея".

В знаменитом Розовом павильоне, любимом месте отдыха императрицы Марии Федоровны, где бывали поэты и музыканты, артисты-аниматоры представят интерактивную программу "Язык веера". Этот дамский аксессуар являлся не только изысканным дополнением костюма, но и обладал тайным языком жестов, когда можно было изъясняться в любви, не говоря ни слова. В дни фестиваля Розовый павильон будет украшен флористическими декорациями в духе театра эпохи барокко.

Гостей фестиваля ожидает еще один сюрприз – гала-шоу "Сокровища музыкального театра", которое пройдет на открытой сцене на берегу Славянки. Известные петербургские вокалисты исполнят попурри из знаменитых опер, оперетт и мюзиклов.

Возрастная категория 0+