Призовой фонд Кубка Кезеной-Ам 2019 увеличен до 2,2 млн рублей

Грозный, 19 июля. Призовой фонд международной парусной регаты, которая пройдет в Чеченской Республике с 23 по 28 июля, увеличен до 2,2 млн рублей. В регате примут участие около 20 команд из восьми стран: Германии, Италии, Эстонии, Финляндии, Чехии, Казахстана, Украины и России.

Спортсмены будут бороться за переходящий Кубок Кезеной-Ам, в рамках которого будут разыграны денежный приз в размере 1,2 млн рублей и подарки от партнера регаты часового бренда Hamilton, компаний SeaGala и "ВнешТрейдСервис ЛТД".

В финальный день соревнований, 27 июля, будет разыгран специальный приз от правительства Чеченской Республики – Суперкубок "Ахмат" с отдельным призовым фондом 1 млн рублей.

Международные парусные соревнования в Чечне объединят профессиональные экипажи гонщиков со всего мира: участников Олимпийских игр, чемпионов России, Европы и мира.

Организаторами соревнований выступают Министерство Чеченской Республики по туризму и Федерация парусного спорта Чеченской Республики. Парусные соревнования состоятся на монотипных быстроходных парусных лодках класса SB20.

Иностранных и российских участников ждут четыре гоночных дня на озере Кезеной-Ам, а также разнообразная береговая программа: экскурсии, выступления национальных коллективов и знакомство с историей и культурой Чечни. Обеспечивать ход соревнований будет международная судейская бригада.

Официальные партнеры Кубка Кезеной-Ам: компания "Курорты Северного Кавказа", Фонд "Посети Кавказ", часовой бренд Hamilton, компания Alina & K. Генеральные информационные партнеры: ТАСС, "Российская газета", МАТЧ ТВ.

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