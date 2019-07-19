Экономический эффект от рацпредложений на УЭХК превысил за полгода 12 млн рублей

ТАСС, 19 июля. За первое полугодие 2019 года сотрудники АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) подали более 7 тыс. предложений по улучшениям (ППУ), из которых более 90% приняты к реализации, почти 6 тыс. ППУ уже внедрены. Общий экономический эффект от рацпредложений и предложений по улучшениям составил 12,1 млн рублей. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью предприятия.

Наибольший экономический эффект принесло рацпредложение Станислава Иванова, Алексея Колосова и Андрея Кочергина (Центральная заводская лаборатория), "Снижение затрат на приобретение масс-спектрометрического оборудования" – более 2,4 млн рублей. Предложение, инициированное Михаилом Туисовым и Александром Зыряновым (метрологическая служба), "Доработка электронных регулирующих устройств исполнения для АКСУ-М", принесло экономию чуть более 2 млн рублей.

Еще две идеи принесли УЭХК в совокупности экономию более 2,6 млн рублей. Это предложения Юрия Скосырского и Алексея Гусева (химико-металлургический цех) "Технология утилизации аэрозольных фильтров", Александра Капцова и Константина Шайхайдарова (цех ревизии машин) "Изготовление трубок маслопровода для ревизии компрессоров".

Среди лидеров по принятым к реализации ППУ за первое полугодие 2019 года: технолог цеха ревизии машин Олег Кузьмин – 65 предложений, инженер службы главного механика Александр Родионов – 64 и слесарь службы главного механика Сагит Абсаламов – 55. Звания "Самых активных подразделений" за первое полугодие удостоены группа спецсвязи (13 ППУ на одного сотрудника) и юридический отдел (8,1 ППУ).

"Достижение почетного статуса "Лидер ПСР" по итогам 2018 года – это показатель командной работы всего коллектива, – отметил генеральный директор Александр Белоусов. – УЭХК на 100% выполнил бизнес-показатели. В 2019 году мы продолжаем внедрять улучшения и повышать эффективность производственных процессов".

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.