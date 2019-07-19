Проект предпринимателя из Югры получил высокую оценку на конференции в Женеве

ТАСС, 19 июля. Югорский проект "Киберинклюзия" предпринимателя из Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ), выпускницы Школы социального предпринимательства Селимат Сефералиевой получил высокую оценку на Международной конференции по добровольчеству и социальным инновациям #INFOCUS в Женеве. Об этом сообщили в Фонде поддержки предпринимательства Югры.

"Селимат - победитель городских и региональных конкурсов. Она рассказала о деятельности центра дополнительного образования для детей с РАС "Киберинклюзия". Инновационный проект разработан для детей с ограниченными возможностями здоровья и ментальными нарушениями от 4 до 18 лет. Основной целью проекта является ранняя профориентация, развитие навыков и компетенции в IT-сфере, киберпространстве, мехатронике и робототехнике", - рассказали в фонде.

По словам югорчанки, в настоящее время одна из самых острых проблем связана с получением профессиональных компетенций детьми с ментальными нарушениями. "Эти дети выброшены из социума, а количество таких детей с каждым годом прибавляется. Наш проект реализуется уже четвертый год, и есть прекрасные результаты работы педагогического состава. Конструкторско-модельная деятельность развивает мелкую моторику, зрительно-моторную координацию, что является сложной когнитивной способностью, особенно важной для нормального развития ребенка. Пройдя первую ступень, ребенок направляется по разным сферам, где получает профессиональные навыки в технических направлениях", - приводят в фонде слова руководителя центра.

В фонде отметили, что югорский проект вызвал большой интерес участников конференции.

О конференции #INFOCUS

Темой конференции в Женеве стало инклюзивное общество, в котором одинаково комфортно чувствовали бы себя люди разных возрастов и физических возможностей, независимо от пола, языка и происхождения. Форум, организованный Национальной ассоциацией развития образования "Тетрадка дружбы" и женевским Отделением ООН, стал площадкой для обмена опытом волонтерства в создании инклюзивной среды. Дискуссии были посвящены обеспечению равных возможностей в области образования и труда, развитию социального предпринимательства, корпоративному добровольчеству, а также "инклюзии языком кино".

В форуме участвовали представители неправительственных организаций, государственных структур, бизнеса и СМИ из 24 стран, в том числе России, Великобритании, Катара, Франции, Чехии и Швейцарии.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

Селимат Сефералиева – выпускница III Школы социального предпринимательства, постоянная участница образовательных мероприятий Фонда поддержки предпринимательства Югры, победитель городского конкурса "Предприниматель года - 2017" в номинации "Инновации", призер регионального конкурса "Социальный франчайзинг – 2018".