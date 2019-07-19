На Летнем кампусе РАНХиГС Рустам Минниханов и Владимир Мау обсудили инновации и тренды

Москва, 19 июля. Сегодня в рамках VIII Международного летнего кампуса РАНХИГС состоялась панельная дискуссия с участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, ректора Президентской академии Владимира Мау, в ходе которой эксперты обсудили со студентами современные тренды и инновации. Модератором дискуссии выступил директор АИРР, проректор РАНХиГС Иван Федотов.

Иван Федотов представил участника Кампуса спикеров и подчеркнул, что без них проект Летнего кампуса Президентской академии никогда бы не состоялся. Начиная с обсуждения трендов, ректор Президентской академии отметил, что их легче прогнозировать на 50 лет, чем на год или два. По мнению Владимира Мау, сейчас наблюдается резкий рост технологической неопределенности. "Мы живем по-новому каждые несколько лет", - отметил ректор. При этом, для того чтобы стать успешным в современном мире, необходимо уметь адаптироваться, считает Владимир Мау.

Кроме того, сейчас изменяется и роль государства, которое теперь конкурирует с другими на основе качества государственного управления. Государство должно концентрировать свои силы на развитии человеческого капитала и инфраструктуры. Владимир Мау также отметил, что мы вошли в мир, где нет отраслевых приоритетов, как это было на протяжении многих веков.

В свою очередь Рустам Минниханов подчеркнул, что он очень рад факту создания инновационной среды в Татарстане. В настоящий момент одной из ключевых задач региона является привлечение инвесторов. За последние 15 лет в Республике Татарстан было создано много современной инфраструктуры, рассказал Рустам Минниханов. Она стала фундаментом для приглашения инвесторов. В пример президент Татарстана также привел ОЭЗ "Алабуга", выручка которой сегодня составляет более 90 млрд рублей.

В сегодняшнем мире важно делать упор на молодежь, считает президент республики. Он также отметил, что сейчас у молодежи выбор во всем стал значительно шире. Поэтому молодым людям нужно браться за ту работу, которую предлагают, и ничего не бояться, так как позже можно без особых трудностей переквалифицироваться. "Приезжайте в Татарстан, мы всех вас устроим", - сообщил участникам Кампуса Рустам Минниханов, завершая свое выступление.

Своими знаниями с участниками Летнего кампуса уже поделились министр экономического развития России Максим Орешкин, ректор РАНХиГС Владимир Мау, министр связи и массовых коммуникаций России (2012-2018) Николай Никифоров, профессор РАНХиГС и основатель Preparing Global Leaders Foundation Сэм Потоликкио, заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов, министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов, вице-президент по коммуникациям Mastercard Анна Козловская, профессор РАНХиГС и Университета Помпеу Фабра (Universitat Pompeu Fabra) Жосеп Бертран, директор музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Артем Силкин, генеральный директор Eye Care Foundation, профессор РАНХиГС Бьерн Стенверс, молодые успешные бизнесмены Артем Голдман, Андрей Редуто и Арик Ахвердян, менеджер по цифровым коммуникациям и взаимодействию Coca-Cola Россия Наталия Богданович, генеральный директор Gitanjali Group Europe Джузеппе Гулло, член попечительского совета Friends of Europe Поль Реве, исполнительный директор Z8 park Константин Нечаев и другие эксперты.

Международный летний кампус Президентской академии – ежегодный образовательный проект для лучших студентов российских и зарубежных вузов. Учебная программа Кампуса состоит из лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня. На летнем кампусе РАНХиГС по традиции выступают ведущие российские и зарубежные ученые, российские и иностранные бизнесмены, высокопоставленные чиновники и госслужащие.

Организаторы кампуса – Президентская академия, Республика Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральный партнер – Сoca-Cola. Партнер – Группа компаний АКИГ.

Генеральный инфопартнер – ТАСС, информагентство кампуса – Интерфакс, стратегический партнер – РИА "ФедералПресс", главный инфопартнер – "Полит.Ру", журнал кампуса – "Профиль", интернет-СМИ кампуса – "Инвест-Форсайт", ведущий инфопартнер – RNS, главный региональный инфопартнер – онлайн-газета "Реальное время", телеканал кампуса – ГТРК "Татарстан", инфопартнеры: "Парламентская газета", газета "Комсомольская правда Казань", InKazan, журнал "Стратегия", TatСenter, KazanFirst, журнал "Государственная служба".

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