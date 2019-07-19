В Большом Завидове стартовал фестиваль "НАШЕСТВИЕ"

Москва, 19 июля. Стартовавший в четверг в Большом Завидове юбилейный фестиваль "НАШЕСТВИЕ-2019", как и в прошлые годы проведения, разделяет молодых исполнителей и известных представителей отечественных рока, панка, альтернативной музыки. В этом году выступления на "Главном приключении года" пройдут на трех фестивальных сценах. Их можно будет смотреть с 19 по 21 июля онлайн в Яндекс.Эфире. Расписание Главной сцены, новой "УЛЬТРА" и традиционной НАШЕ 2.0 и другая актуальная информация - в мобильном приложении "НАШЕСТВИЕ-2019".

В пятницу, в первый фестивальный день, хедлайнером станет "Мумий Тролль". Группа недавно отметила 20-летие альбома "Морская" и сыграет специальный часовой сет, в который войдут песни из этого альбома и хиты из последующих релизов группы, включая "ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД". Музыкальный сет в 23:00 будет сопровождаться видео-сценографией.

Стартовавший осенью 2017 года масштабный тур группы "Би-2" в поддержку альбома "Горизонт событий", в рамках которого музыканты выступили почти в 100 городах, подходит к концу на 20-летии "НАШЕСТВИЯ". Шоу коллектива состоится сегодня, в пятницу, в 21:00 на Главной сцене.

Известная большинству любителей отечественной музыки группа "Дельфин" завершит своим выступлением первый день фестиваля "НАШЕСТВИЕ-2019" на сцене "УЛЬТРА". "Ночной сет" начнется в ноль часов. Из именитых и молодых групп в пятницу на сцене "УЛЬТРА" и НАШЕ 2.0 выступят: Найк Борзов, Ритуальные Услуги, Несогласие, Sellout, Гребля, Дергать!, 4 апреля, ПОРТ 812, Clockwork Times, Голос Омерики, Tequillajazzz, LaScala, Нервы, Операция Пластилин, Бригадный Подряд, Аркона, Тролль Гнет Ель, Монгол Шуудан, Джанго, Ангел Небес и многие другие.

В четверг, 18 июля, на "НАШЕСТВИИ" выступила группировка "Ленинград", открыв "препати" фестиваля двухчасовым концертом. Многие зрители ради финального выступления любимого коллектива брали отпуска и отгулы специально, чтобы приехать на день раньше.

"Я рад, что мы сюда приехали. А тучи разгоним, когда выступать начнем. Дождя не будет", - заявил в интервью НАШЕму Радио Сергей Шнуров.

Позже на Главную сцену вышел Глеб Самойлов со своим коллективом THE MATRIXX в сопровождении симфонического оркестра "Глобалис". Накануне "ночного сета" лидер группы рассказал о планах, в частности о своем предстоящем дне рождения - 4 августа Глебу Самойлову исполнится 49 лет: "Праздновать...не праздновать...8 августа пройдет наш концерт в Москве, 16-го - в Питере. Ну а сегодня я хотел бы на сцене сделать все, что от меня зависит: сыграть, спеть".

Все билеты на фестиваль именные. Чтобы попасть на мероприятие, при себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность. Лица младше 14 лет могут попасть на закрытую территорию только в сопровождении совершеннолетнего, при условии наличия оригинала или копии свидетельства о рождении.

Возрастная категория 18+