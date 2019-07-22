Компания AM.PМ стала обладательницей трех наград премии RED DOT Awards 2019

Москва, 22 июля. На самой престижной премии в области дизайна RED DOT Awards 2019 компания AM.PМ стала обладательницей сразу трех наград.

В этом году "Красной точкой" были отмечены две новинки от AM.PM – смесители для раковины и ванны линейки X-Joy, а также лейка для душа из титулованной коллекции Spirit 2.0.

AM.PM AG – производитель сантехники, оборудования и мебели для ванных комнат, смесителей, инсталляций и аксессуаров. Компания была основана в 2010 году в Берлине (Германия) и представлена в девяти странах, в том числе в Великобритании, Китае и России. C 2011 года является участником ежегодных международных выставок, среди которых ISH (Франкфурт) и KBC (Шанхай).

В настоящее время AM.PM сотрудничает с ведущими дизайнерами и производителями из нескольких стран ЕС.

Сотрудничество с крупными дизайнерскими агентствами

Ключевой особенностью бренда является то, что при создании продукции в широком ценовом сегменте, AM.PM разрабатывает дизайн премиум-уровня для всех своих коллекций. В разработке внешнего вида продукции AM.PM принимают участие крупные дизайн-агентства из Германии, Австрии, Великобритании и других европейских стран.

Специалисты компании называют свой подход "эмоциональным дизайном". Это понятие включает в себя высокие критерии внешнего вида и эргономичности изделий, а также акцент на user experience – удобство в ежедневном использовании.

Коллекции AM.PM создаются в сотрудничестве с такими специалистами в сфере промышленного дизайна, как немецкая компания Design 3, австрийская GP designpartners, британская DanelonMeroni. Так, например, студия Design 3 разрабатывала дизайн коллекции AM.PM Inspire, а GP designpartners и DanelonMeroni – смесители AM.PM Spirit V2.0, которые в 2018 году получили несколько крупных премий в сфере промышленного дизайна. DanelonMeroni также создавали дизайн для коллекций Like и GEM.

Участие в международных выставках

Компания AM.PM была признана самым динамично развивающимся брендом в своей отрасли – за восемь лет существования ее продукты получили 66 премий во всех товарных категориях и в различных ценовых сегментах. Ежегодно товары AM.PM получают награды на таких престижных конкурсах, как премия современного дизайна Red Dot Design Award в Эссене, международный конкурс дизайна iF DESIGN AWARD в Мюнхене и международный конкурс промышленного и графического дизайна Good Design Awards в Чикаго. Так, Red Dot Award за период с 2013 по 2018 годы 17 раз отмечало продукцию AM.PM, премий iF DESIGN за шесть лет участия в конкурсе удостоились 13 товаров бренда.

В заключениях жюри особенно отмечается гармоничное сочетание мягких природных форм и строгой геометрии линий, универсальность и возможность использования как в традиционных, так и современных дизайнерских решениях, функциональность. Также отмечается ресурсосберегающий подход – к примеру, все смесители AM.PM оснащены функцией сохранения воды.

Контроль качества

AM.PM выдвигает очень высокие требования к своей продукции по уровню качества. Все инженерные и производственные площадки АМ.РМ включены в единую систему менеджмента качества. Проверки непосредственно на производствах, в том числе на территории других стран, осуществляет собственная служба контроля качества. Соответствие международному стандарту ISO 9001:2015 обеспечивает одинаковый подход и высокий уровень качества для всех продуктов АМ.РМ, вне зависимости от места производства.

Основной принцип философии АМ.РМ - "премиальное качество по доступной цене". И компании удается ему соответствовать: соответствие высоким техническим стандартам, дизайнерское решение коллекции в сочетании с "демократичными" ценами вывели компанию на уровень более дорогих брендов, где она уверенно удерживает позиции.