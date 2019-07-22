Частная "Обская кузница" в Югре открыла мастер-классы по кузнечному ремеслу для детей

ТАСС, 22 июля. Владельцы частной "Обской кузницы" в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры открыли мастер-классы по кузнечному ремеслу для детей в возрасте от шести лет и взрослых. Об этом сообщили в Фонде поддержки предпринимательства Югры – здесь в рамках проекта "Молодой предприниматель" рассказывают о деловом опыте Сургута и Сургутского района.

"Обская кузница" – пример того, как из самого забытого можно делать бизнес. Уникальный проект создали в Сургуте супруги Екатерина Тайлакова и Валерий Горшков. "Кузнечное ремесло начало терять позиции еще в начале ХХ века, когда открывались железные дороги и появлялось массовое станочное производство. В Сургуте кузнецов и плотников отродясь не было – всех выписывали из Тобольска и других городов. Между тем в природно-археологическом парке "Барсова гора" раскопы показали кузницу XI века", - рассказали в фонде.

Здесь также изготавливают кованые изделия, от сувениров до постаментов, и проводят историческую реконструкцию доспехов. "Хотелось сохранять культуру и передавать ее, мы и нашли дело для своей семьи. Муж трудится, а я вдохновляю и, как всякая дама сердца, прибираюсь и веду учет", - рассказывает руководитель кузницы Екатерина Тайлакова.

Супругам нравится делать красивые кованые или собранные при помощи кузнечной сварки и клепок изделия: предметы быта, садовый и кухонный инвентарь, замки, украшения для дома и себя, игрушки. "Мастерская активно развивается, у семейной пары много планов. Например, в недалеком будущем они собираются открыть Музей кованых изделий, уже есть небольшая коллекция. Из отпусков супруги теперь везут металл прошлых веков: обходят антикварные магазины, общаются со скупщиками", - рассказали в фонде.