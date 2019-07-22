Концерт "Казань-Берлин" состоялся на фестивале Young Euro Classic в Германии

Москва, 22 июля. Выступление Александры Довгань и Молодежного оркестра Татарстана состоялось в рамках юбилейного музыкального фестиваля Young Euro Classic – в этом году он проходит в двадцатый раз. Ежегодно проект объединяет музыкантов из разных стран – от Южной Африки до США – и является важнейшей платформой международного оркестрового движения. В этом году фестиваль проходит с 19 июля по 6 августа в Берлине.

Александре Довгань только что исполнилось двенадцать, а она уже завоевала множество международных наград. Зарубежный зритель уже знаком с талантом юной пианистки – Александра выступала в Берлинской филармонии на открытии фестиваля "Русские сезоны" в Германии зимой 2019 года.

Программа выступления оркестра состояла из произведений В. Моцарта, И.С. Баха, Бизе-Щедрина и татарского композитора Фарида Яруллина. Молодежный симфонический оркестр существует всего семь лет. Артисты – юные музыканты в возрасте от девяти до 16 лет. Дирижер – Михаил Мосенков. Художественный руководитель оркестра – Светлана Лось. Из 25 музыкальных школ в столице Татарстана преподаватель по классу "скрипка" пригласила 88 учеников, желающих научиться особенностям оркестровой игры. Теперь дети много путешествуют и изучают культуру за рубежом – они уже были в Париже, Тоскане, Дрездене, Флоренции и Праге.

Концерт "Казань-Берлин" Молодежного оркестра Татарстана входит в программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK