ГК "Основа" и "Физтехпарк" реализуют совместные проекты с крупными корейскими компаниями

Москва, 22 июля. ГК "Основа" и столичный IT-технопарк "Физтехпарк" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве с двумя крупными финансовыми и IT-компаниями из Южной Кореи - Paxnet и BitPax. Стороны договорились о создании венчурного фонда на $10 млн и совместной компании для инвестиционной деятельности. Соответствующее четырехстороннее соглашение было подписано руководством компаний в IT-технопарке "Физтехпарк".

В рамках подписанного соглашения стороны планируют развивать целый ряд направлений, среди которых: вывод российских технологических компаний на корейский рынок, корейские инвестиции в проекты недвижимости на территории России, создание российско-корейского технологического хаба на базе московского IT-технопарка "Физтехпарк", а также разработка финансовых сервисов нового поколения.

По словам президента ГК "Основа" и председателя совета директоров "Физтехпарка" Александра Ручьева, стороны уже приступили к реализации соглашения. "Мы договорились о создании совместного российско-корейского венчурного Фонда объемом $10 млн для инвестирования в развитие технологий в области искусственного интеллекта, big data и блокчейн. Каждая из сторон инвестирует в фонд по $5 млн. Эти средства мы направим на поиск перспективных стартапов, их развитие и вывод на российский и корейский рынки", - рассказал Александр Ручьев.

До 1 сентября 2019 года стороны определят план работ по созданию фонда и уже в течение ближайших двух лет планируют получить первые результаты. Александр Ручьев подчеркнул, что $10 млн – это стартовые инвестиции сторон, которые будут наращиваться по мере развития фонда. Он также рассказал, что акселерацию и продвижение стартапов Фонд будет осуществлять на базе создаваемого российско-корейского технологического хаба на основе "Физтехпарка".

По словам генерального директора BitPax Ким Тае Чула, еще одним направлением совместной деятельности станут инвестирование в девелоперские проекты на территории России и Республики Корея, а также поставка на рынок Российской Федерации продукции и сервисов для реализации концепции "умный город".