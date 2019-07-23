ВСК и Игорь Акинфеев запустили проект "Пенальти" в поддержку начинающих футболистов

Москва, 23 июля. Страховой Дом ВСК и футболист Игорь Акинфеев запустили федеральный социальный проект "Пенальти" в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов.

В рамках проекта каждый, кто приобретает полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, может получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны, поддержав талантливых футболистов.

Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении "ВСК страхование" нужно ввести специальный промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд "Страна футбола", учрежденный Игорем Акинфеевым.

Подробная информация о проекте доступна на penalty.vsk.ru.

"Мы рады поддержать талантливых детей, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала, - отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк. – Социальная ответственность – важная составляющая миссии нашей компании. Я надеюсь, что этот большой федеральный проект найдет народный отклик и поможет развитию юношеского, а в дальнейшем и всего российского футбола".

"Фонд "Страна футбола" создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Для этого мы хотим построить эффективную систему отбора и обучения юных спортсменов, а также механизм подготовки детских тренеров. Я рад, что достигать этих целей мы будем вместе с одной из самых надежных страховых компаний страны – ВСК", - рассказал Игорь Акинфеев.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России.

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