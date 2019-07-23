ГГОК первым в России проведет испытания новой отечественной буровой проходческой установки

ТАСС, 23 июля. На ПАО "Гайский ГОК" (предприятие сырьевого комплекса УГМК, Оренбургская область) стартовали испытания буровой проходческой установки DF-B1, произведенной на екатеринбургском предприятии "Машиностроительный Холдинг". Как сообщили в пресс-службе УГМК, проходчики будут тестировать машину в шахте на протяжении полугода, после чего дадут оценку ее эффективности и надежности.

"Сейчас наши специалисты под контролем сервисных инженеров "МашХолдинга" изучают возможности новой буровой установки. Можно сказать, что первые испытания показывают неплохие результаты. Несмотря на свою мощь, она легкая в управлении. На приборной панели установлен защищенный от механических повреждений компьютерный экран, на котором отражаются параметры работы машины. В режиме реального времени оператор может отслеживать состояние всех механизмов", - рассказал начальник участка подземного рудника Гайского ГОКа Сергей Алиев.

Ежегодно "МашХолдинг" поставляет на Гайский ГОК 15-20 буровых станков. Проходческую установку для работы в шахтах уральский производитель выпустил впервые. Новая электрогидравлическая буровая установка DF-B1 предназначена для проходки выработок и тоннелей. Она оснащена прочной стрелой с перфоратором, который может вращаться со скоростью до 250 оборотов в минуту. При разработке машины учтены потребности горняков.

"Инженеры "МашХолдинга" знакомились с особенностями работы буровой техники в подземном руднике нашего комбината, производили соответствующие замеры, делали расчеты. И вот результат. Будем надеяться, что опытно-промышленные испытания закончатся успешно и у нас на комбинате будут работать не уступающие мировым аналогам буровые самоходные установки отечественного производства", - отметил директор Гайского ГОКа Геннадий Ставский.

В целом в 2019 году общий объем финансирования ГГОКа на приобретение горно-шахтной техники по планам замены и модернизации изношенного и не входящего в смету строек оборудования составит более 2,3 млрд рублей. С начала года на комбинат поступило более 15 единиц горно-шахтной самоходной техники, в частности, две новые буровые установки и погрузочно-доставочная машина LK-1M (Польша). На подземном руднике введены в работу две буровые проходческие установки типа Boomer S1D (Швеция). На открытый рудник поступило восемь 55-тонных БелАЗов и погрузчик CATERPILLAR (США). Кроме того, впервые ГГОК приобрел самоходную буровую установку для анкерного крепления Sandvik DS311 (Финляндия).

О предприятии

ПАО "Гайский ГОК" - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году, является для предприятий Холдинга крупнейшим поставщиком сырья. Одно из крупнейших горных производств Южного Урала основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области. Вся добываемая ГГОКом руда подземным и открытым способами перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. В составе уникальной гайской руды, кроме меди, содержатся цинк, сера, золото, серебро, а также редкие и рассеянные элементы. В ГГОКе работают около 6,5 тыс. человек.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.