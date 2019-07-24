Завершился отбор начинающих футболистов в "Газпром"-Академию "Зенита"

Санкт-Петербург, 24 июля. Завершен отбор юных футболистов со всей России, которые получили шанс потренироваться с чемпионами и попасть на двухнедельные сборы в "Газпром"-Академию "Зенита".

"Большой фестиваль футбола" – уникальный проект, направленный на популяризацию и развитие детско-юношеского футбола, который проводится футбольным клубом "Зенит" и Газпромбанком в регионах России с 2014 года. В этом году с 1 июня по 13 июля фестиваль проехал через всю страну, посетив Владивосток, Омск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород и Волгоград. Организаторы привезли с собой более 30 футбольных аттракционов, мастер-классы, футбольные турниры, тренеров Академии и настоящий чемпионский Кубок.

В каждом городе проведения фестиваля были отобраны шесть молодых футболистов, которые отправятся на тренировочные сборы в "Газпром"-Академию "Зенита" с 29 июля по 11 августа 2019 года. Победителей ждут полное организационное сопровождение, спортивная, образовательная и культурная программы.

Помимо отборов в ходе самого фестиваля, ФК "Зенит" и Газпромбанк дали шанс всем футболистам России в возрасте от 8 до 12 лет попробовать свои силы в онлайн-отборе. Для этого достаточно было выполнить задания тренера Академии и выложить в одну из социальных сетей видеоролик с упражнениями. Тренеры рассматривали все заявки и выбрали тройку лучших футболистов. Ими стали: Рустамов Амир (Нижнекамск), Боданин Даниил (Пермь), Ложкин Егор (Великий Новгород). Ребята присоединятся к победителям из городов фестиваля, отправятся в Санкт-Петербург на две недели и будут тренироваться под руководством тренеров Академии, получат напутствие от игроков основного состава футбольного клуба "Зенит" на мастер-классах, посетят матч "Зенит" - "Краснодар" и увидят всю "Газпром Арену". Перелет, проживание, а также насыщенная культурная и образовательная программы будут оплачены Газпромбанком.

Победителей оценивали тренеры "Газпром"-Академии "Зенита" по тем же критериям, что и на поле в ходе фестиваля. Сергей Чижевский, тренер Академии, о важных качествах маленького игрока: "Первое – это быстрота передвижения. Сюда относятся все двигательные качества. Второе – игровое мышление. Мы смотрим на способность мальчика правильно оценить ситуацию на поле, верно выполнить техническое действие. Очень ценно для нас и то, что парень никогда не выключается из игры, ведет себя активно. "Зенит" реализует большой социальный проект и одновременно масштабный поиск юных талантов для команды".