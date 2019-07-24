Участники ПМЭФ смогут приезжать в Санкт-Петербург по электронным визам

Москва, 24 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ от 18 июля 2019 года № 347 "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

"В соответствии с указом, с 1 октября 2019 года иностранные граждане смогут получить однократные деловые, туристические и гуманитарные электронные визы для въезда на территорию Российской Федерации. Такой порядок существенно упростит въезд на территорию РФ участников крупнейших международных деловых, культурных и спортивных мероприятий. В 2020 году в Санкт-Петербурге пройдет ряд знаковых международных событий, таких как Петербургский международный экономический форум, матчи чемпионата Европы по футболу и другие", – комментирует советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Для получения визы иностранным гражданам необходимо будет заполнить заявление на специализированном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в РФ. Визу можно получить на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в РФ не более восьми суток. Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию через пункты пропуска на основании электронных виз, смогут свободно передвигаться в пределах территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Правительству Российской Федерации поручено в срок до 1 октября 2019 года утвердить пункты пропуска, через которые будет осуществляться въезд иностранных граждан по электронным визам, а также перечни иностранных государств, граждане которых смогут осуществлять въезд в РФ и выезд из РФ через пункты пропуска на основании электронных виз, говорится в документе.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации.

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