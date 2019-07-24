Завершился Летний кампус РАНХиГС-2019

Москва, 24 июля. Подошло к концу одно из самых знаковых летних студенческих событий года – VIII Международный Летний кампус Президентской академии. На протяжении двух недель в нем принимали участие талантливые студенты со всего мира.

Темой Летнего кампуса РАНХиГС-2019 стали "Инновации и тренды". Своими знаниями и опытом со студентами поделились президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, ректор Президентской академии Владимир Мау, министр экономического развития России Максим Орешкин и несколько десятков представителей всемирно известных компаний.

В официальной церемонии закрытия приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, директор Летнего кампуса, замдиректора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Наталья Демидова, замдиректора Кампуса Алексей Спирин, тьюторы и модераторы команд.

К выпускникам Летнего кампуса Президентской академии обратился Роман Шайхутдинов. Он пожелал участникам Кампуса сохранять полученные за эти две недели знания, а также найти те проекты и активности, которые им больше всего подходят.

Двести один участник Кампуса из 29 стран и 18 регионов России разделился на 12 межнациональных команд и на протяжении двух недель разрабатывал проекты, направленные на решение одной или нескольких целей устойчивого развития.

Так, участники предложили решение проблемы нехватки места на городских кладбищах; приложение для популяризации переработки пластика; приложение, содержащее информацию о необходимых человеку витаминах; проект по улучшению инфраструктуры деревень; проект по производству умных мусорных баков; приложение для связи людей с ограниченными возможностями с волонтерами; конфеты со "вкусом проблемы" той или иной страны; проект настенных плит, которые фильтруют и очищают воздух как деревья; серию обучающих мультфильмов о защите экологии; проект, направленный на ликвидацию голода, а также грядку для выращивания овощей в домашних условиях.

Наталья Демидова огласила лучший проект Кампуса по мнению жюри – мобильное приложение наподобие социальной сети для связи людей с ограниченными возможностями и волонтеров. Приложение может объединять людей по виду заболевания и по месту нахождения. С его помощью люди с ограниченными возможностями смогут самореализоваться в творчестве, а волонтеры – найти место практики.

По традиции Летний кампус РАНХиГС завершился запуском в небо сотен белоснежных воздушных шаров, спуском флага и красочным фейерверком. Самым сентиментальным моментом церемонии закрытия стали прощальные слова участников друг другу. В течение нескольких часов студенты завязывали ленты на бейджиках друг друга, смеялись и плакали, говорили напутственные слова и пожелания, прощаясь после двух недель совместной жизни на Летнем кампусе РАНХиГС.

Международный летний кампус Президентской академии – ежегодный образовательный проект для лучших студентов российских и зарубежных вузов. Учебная программа Кампуса состоит из лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня. На летнем кампусе РАНХиГС по традиции выступают ведущие российские и зарубежные ученые, российские и иностранные бизнесмены, высокопоставленные чиновники и госслужащие.

Организаторы кампуса – Президентская академия, Республика Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральный партнер – Сoca-Cola. Партнер – Группа компаний АКИГ.

Генеральный инфопартнер – ТАСС, информагентство кампуса – Интерфакс, стратегический партнер – РИА "ФедералПресс", главный инфопартнер – "Полит.Ру", журнал кампуса – "Профиль", интернет-СМИ кампуса – "Инвест-Форсайт", ведущий инфопартнер – RNS, главный региональный инфопартнер – онлайн-газета "Реальное время", телеканал кампуса – ГТРК "Татарстан", инфопартнеры: "Парламентская газета", газета "Комсомольская правда Казань", InKazan, журнал "Стратегия", TatСenter, KazanFirst, журнал "Государственная служба".

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