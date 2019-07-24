Ряд соглашений подписали на ИННОПРОМе в рамках дискуссионной площадки "Роспромэко"

ТАСС, 24 июля. Ряд соглашений был подписан на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в рамках дискуссионной площадки "Роспромэко". Об этом рассказала ТАСС член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлия Корнеева.

Арктическая платформа Урала

Декларацию о создании консорциума "Арктическая платформа Урала" подписали в первый день работы стенда правительства Свердловской области на ИННОПРОМе. Проект призван способствовать всестороннему сотрудничеству регионов УрФО для социально-экономического и научно-технологического развития Севера. Консорциум создан для консолидации усилий ученых, экспертов, бизнесменов и представителей госструктур в реализации проектов Арктической зоны РФ. На первом этапе развития в него войдут межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" (АСПОЛ), Уральский федеральный университет (УрФУ) и научно-образовательный центр прикладной медицины и пищевой безопасности "Биомед" Московского государственного университета (МГУ).

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов отметил, что главная задача "Арктической платформы Урала" - привлечение к проектам освоения Арктики промпредприятий региона и уральских ученых. "Нам необходимо задействовать предприятия Свердловской области для реализации задач, поставленных президентом России по освоению Арктики. У нас сильнейшая металлургия, цифровые производства, наши предприятия уже участвуют в освоении Арктики, но их участие нужно расширить. Свердловская область - образовательный центр с университетами, отраслевыми и академическими институтами, которые участвуют в разработке программ освоения Арктики. Нужно помочь им усилить участие в этих программах. Это четкие задачи, которые мы ставим перед собой", - сказал ТАСС Кузнецов.

Первый в мире "цифровой двойник" речного бассейна

Для реализации целей и задач Консорциума стороны договорились в том числе содействовать реализации нового федерального проекта "Цифровой Обь-Иртышский бассейн" совместно с регионом-координатором – Кузбассом.

Заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер сообщил ТАСС, что федеральный проект поддержан семью приобскими регионами - Кемеровской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областями, ХМАО и ЯНАО, в перспективе в нем примут участие все 14 приобских регионов. Проект направлен на создание цифровой модели комплексного управления водными ресурсами всего речного бассейна, в соответствии с международным стандартом КУВР (комплексное управление водными ресурсами). Он предполагает создание первого в мире цифрового двойника речного бассейна для построения системной работы по оздоровлению Обь-Иртышского бассейна и его притоков – рек регионального значения (Томь, Миасс, Тобол, Тура, Иртыш).

"В контексте реализации программ развития Арктики проект имеет особую значимость в связи с тем, что все большую остроту набирают экологические вопросы, связанные с освоением ресурсов Обской губы и угрозой критического загрязнения Карского моря. Поэтому мы активно работаем с коллегами из уральских регионов, особенно из ЯНАО, над построением целостной цифровой модели бассейна, которая позволит не только видеть в режиме онлайн объективную картину состояния экосистем, но и прогнозировать изменения и планировать системные мероприятия по снижению накопленного экологического ущерба", - сказал Венгер.

Он также отметил, что для пограничной реки Иртыш характерна проблема совместного использования водных ресурсов Китаем, Казахстаном и Россией, соответственно, в перспективе проект создаст основу для перехода к международной кооперации в части оздоровления рек Обь-Иртышского бассейна.

"Все эти направления мы обсудили в рамках формирования консорциума "Арктическая платформа Урала" и объединяем усилия в разработке и реализации научно-исследовательских и технологических направлений в целях устойчивого развития большого Арктического региона", - добавил он.

Зеленая сертификация

Соглашение о взаимодействии по "Зеленой сертификации" было заключено между министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, Национальным союзом производителей пищевой продукции "Проект Здоровье нации", НОЦ "Центр прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова" и ЗАО "Зеленая Долина".

Участники будут внедрять инновационные системы зеленой сертификации производств, продукции, товаров и продуктов для увеличения продолжительности и повышения качества жизни уральцев. Также соглашение предусматривает реализацию пилотного проекта региональной системы защиты производства специализированной и экологически чистой продукции, разработанной на основе системы добровольной сертификации в рамках федеральной "Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года" и в рамках подготовки Стратегии повышения качества пищевой продукции Свердловской области.

Меморандум о сотрудничестве между Минсельхозом Киргизии и "Роспромэко"

В первый день ИННОПРОМа прошла рабочая встреча представителей Киргизии и Свердловской области, где обсуждалось взаимодействие в сфере улучшения продовольственной безопасности обеих сторон. По словам Юлии Корнеевой, меморандум о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии и "Роспромэко" предполагает сотрудничество по содействию в поставке экологически чистой продукции из этой страны, развитию "зеленой сертификации" продуктов питания. "Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с нашими новыми партнерами, которые проявляют большой интерес и инициативу", - отметила она.

Документ, по словам заведующего отделом внешних связей и инвестиций Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизской Республики Рената Токбаева, предусматривает, в том числе, "изучение российского опыта в области безопасности пищевой продукции на мероприятиях международной дискуссионной площадки "Роспромэко".

"Мы хотели бы, в том числе, перенять российский опыт по безопасности пищевых продуктов. У нас сейчас принимается программа промышленной безопасности на сумму около $200, где особое внимание уделено производству безопасных пищевых продуктов", - сказал Токбаев.

О "Роспромэко"

Международная дискуссионная площадка "Роспромэко" образована в Екатеринбурге в 2015 году. На I конгрессе в феврале 2016 года была принята резолюция, которая определила его как постоянно действующую площадку. Ежегодно она собирает представителей власти, бизнеса и науки для обсуждения вопросов устойчивого развития регионов и экологической безопасности территорий, выработки совместных решений для формирования эколого-ориентированной российской экономики. Основным мероприятием дискуссионной площадки является Конгресс "Промышленная экология регионов", который всегда планируется на первый квартал года. Также в рамках форума проходят три межконгрессных мероприятия, подведение итогов конкурса "Урал – территория зеленого роста" и выставка "Экологически ориентированные предприятия и проекты".

Об ИННОПРОМе

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019 (18+) прошла в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее темой в этом году стало "Цифровое производство: интегрированные решения", а страной-партнером - Турция. Организаторами выставки выступили Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС - генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра.