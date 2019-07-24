В Иркутской области изменят порядок выплаты допподдержки пострадавшим в паводке

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил правительству региона внести изменения в порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки гражданам пострадавших от паводков в Иркутской области. Документ предусматривает в том числе выплату компенсации за потерю строений для содержания сельхозживотных, сообщает пресс-служба главы региона.

"Указом предусматривается единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей гражданам, чьи личные приусадебные участки пострадали в результате паводка, а также выплата компенсаций за утерю построек для содержания сельхозживотных и гибель пчелосемей. Новые меры соцподдержки дополняют установленные губернатором ранее: выплату компенсаций за утерю урожая и гибель сельскохозяйственных животных", – цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства региона Ильи Сумарокова.

Для получения компенсации необходимо подать заявление и комплект документов в Минсельхоз области через МФЦ, либо обратившись в районный отдел сельского хозяйства. В заявлении необходимо указать личные данные, вид причиненного ущерба, кадастровые номера участков, на которых осуществлялась сельскохозяйственная деятельность.

"Для помощи в сборе необходимых документов и консультировании граждан в пострадавших районах продолжают работу комиссии по оценке ущерба и представители регионального Минсельхоза", - уточнили в пресс-службе.

Между тем парламентарии Иркутской области убеждены, что в подписанный губернатором документ еще можно внести дополнительные меры поддержки. В частности, депутат региона Денис Шершнев отметил своевременность внесенных главой региона мер поддержки.

"Считаю, что тот законопроект, который внесен губернатором, наиболее полно отражает суть потребности граждан. Кроме того, считаем, что он еще будет дорабатываться при помощи отраслевых ведомств министерства лесного комплекса и Минсельхоза. В связи с этим и взяли отсрочку на решение сегодня. Несмотря на это, социальная помощь уже оказывается гражданам и в настоящий момент по указам губернатора", - уточнил Шершнев.

В свою очередь, депутат Евгений Сарсенбаев считает, что на территории паводка ситуация меняется каждый день и выясняются новые и новые подробности. "Так, чтобы мы сегодня приняли решение, что возмещаем в части утраченного имущества какую-то одну сумму, а завтра уточняются данные, но отказываем людям, так нельзя поступать. Поэтому все нововведения, которые происходят и дополняются в указ губернатора, это выверенная и правильная позиция на сегодняшний день", - сказал Сарсанбаев.