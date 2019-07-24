Темой форума "Сообщество" в Белгороде станет "Доступное жилье"

Москва, 24 июля. В Белгороде 12 сентября пройдет однодневный форум Общественной палаты РФ "Сообщество". Его тема — "Доступное жилье". Общественники изучат успешный опыт Белгородской области в вопросах обеспечения граждан недорогим жильем, чтобы транслировать его в другие регионы страны.

"Защита прав граждан на жилье в последние годы стала одной из ключевых тем Общественной палаты РФ, — подчеркивает Светлана Разворотнева, один из основных спикеров форума "Сообщество" в Белгороде, зампредседателя Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению. — Эта тема стала особенно актуальной в связи с утверждением национального проекта "Жилье и городская среда".

Нацпроект "Жилье и городская среда" предполагает увеличение к 2024 году объемов жилищного строительства до 120 млн кв. м в год, улучшение жилищных условий 5 млн семей.

"В начале года в ОП РФ мы проводили слушания, и практически все собравшиеся говорили, что этот нацпроект выполнить невозможно — как минимум, нужно менять его паспорт, чтобы прописать там мероприятия, направленные на удешевление квадратного метра. Пока что в этом паспорте предусмотрено, что стоимость квадратного метра будет увеличиваться — непонятно, как люди будут приобретать это жилье", — сказала Светлана Разворотнева.

По ее словам, снизить стоимость жилья можно в тех случаях, если бюджет возьмет на себя предоставление бесплатных или почти бесплатных земельных участков для строительства, если бюджет начнет финансировать коммунальную и социальную инфраструктуры, если будет большая поддержка для типового индивидуального домостроения.

"За счет таких мероприятий, за счет комплексного развития территорий можно решить проблему и начать всерьез обеспечивать жильем нуждающихся", — заявила член ОП РФ.

"Белгород — пионер в реализации таких программ. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко может предъявить результаты — две прекрасные программы: поддержка индивидуального жилищного строительства и предоставление недорогого жилья в многоквартирных домах. У нас есть еще несколько регионов, которые добились того, что стоимость квадратного метра жилья у них гораздо ниже, но пока такие регионы — это скорее исключение, нежели правило. И наша задача — показать, как это можно сделать", — рассказала Светлана Разворотнева.

Кроме этого, на площадке в Белгороде обсудят перечень других актуальных проблем. В их числе развитие арендного жилья, а также социального жилья для тех, кто вообще не в состоянии сам купить себе квартиру. Помимо этого, на повестку дня встанут вопросы регистрации недвижимости, защиты прав на жилую недвижимость и так далее.

Регистрация на форум участников и СМИ открыта по ссылке: форумсообщество.рф/белгород.

Форум "Сообщество" — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.

По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

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